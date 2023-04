Hakerzy przejęli kontrolę nad satelitą. Na szczęście to tylko eksperyment

Eksperci Thales byli w stanie przejąć kontrolę nad satelitą, uzyskując dostęp do globalnego systemu pozycjonowania satelity, systemu kontroli położenia i elementów sterujących, a nawet kamery pokładowej, a następnie udowodnili, że mogą również wprowadzić do systemu złośliwe oprogramowanie.

Europejska Agencja Kosmiczna zapewnia wprawdzie, że utrzymywała pełną kontrolę nad satelitą podczas testu, a instrument nie został zmuszony do wykonywania żadnych niebezpiecznych manewrów, ale to marne pocieszenie. Eksperyment pokazuje bowiem, że taki scenariusz - potencjalnie prowadzący do poważnego uszkodzenia satelity lub utraty kontroli nad jego misją - jest możliwy w rzeczywistości.



Pozostaje tylko mieć nadzieję, że jak zapowiada ESA, wyniki testu zostaną wykorzystane do wzmocnienia bezpieczeństwa satelity i jego aplikacji pokładowych, a także poprawy cyberodporności systemów kosmicznych i ochrony wrażliwych danych programów kosmicznych w ogóle.

Przemysł kosmiczny musi brać pod uwagę cyberbezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia satelity, od wstępnego projektu po rozwój i konserwację systemów mówił Pierre-Yves Jolivet, wiceprezes Thales ds. rozwiązań cybernetycznych.