Od momentu, w którym pierwszy marsjański helikopter oderwał się od powierzchni, minął już ponad rok. Jednak w momencie, w którym do tego doszło, właściwie pewne było już to, że NASA nie poprzestanie tylko na Ingenuity. W przyszłości na Marsa polecą bardziej zaawansowane urządzenia latające, lecz potrzebna jest do tego odpowiednia technologia. Istotny wkład w jej rozwój może mieć firma Skypersonic.

Pierwszy test zaliczony

Właśnie zakończyły się testy prowadzone w miejscu, w którym warunki geologiczne przypominają powierzchnię marsjańską. Jest to wyjałowiony teren pozbawiony roślinności, pełen zróżnicowanej rzeźby terenu. Podobne warunki panują na Marsie, nie wliczając gęstości atmosfery, która na czerwonej planecie jest sporo mniejsza. Mimo to specjaliści ze Skypersonic z powodzeniem sprawdzili tam swoje oprogramowanie oraz sprzęt.

Testy realizowano na podstawie kontraktu z NASA, który został podpisany z firmą na 5 lat, a który dotyczy dostawy oprogramowania, sprzętu i wsparcia dla dronów i łazików, uczestniczących w przyszłej symulowanej misji NASA na Marsa.

Houston, nie mamy problemu

W 15-dniowych testach uczestniczył dron Skycopter, umożliwiający zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na Ziemi. Tym razem, za sprawą zdalnego połączenia w czasie rzeczywistym obsługiwali go operatorzy z Houston w Teksasie. Niewątpliwą zaletą drona okazało się to, że nie wymaga on do latania połączenia z systemem GPS. Technologia zastosowana w Skycopterze umożliwia mu latanie w miejscach, w których nie ma dostępu do satelitów geolokalizacyjnych.

Kolejnym etapem testów wykorzystanej technologii, będzie symulowana misja na Marsie, odbywająca się naziemnych modułach Mars Dune Alpha. Załoga składająca się z czterech osób przeprowadzi serię misji, wśród których będzie również zdalnie sterowana eksploracja oraz pobieranie próbek z nierównego terenu na Ziemi.