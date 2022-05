Skoro piwo składa się w ponad 90% z wody, a jego globalne spożycie sięga rocznie nawet 190 mln kilolitrów/190 mld litrów (dane Kirin Beer University Report 2019), to pytanie o wpływ jego produkcji na niedobory wody w niektórych regionach świata wydaje się jak najbardziej zasadne. A że ze względu na zmiany klimatyczne dostępność świeżej wody pogarsza się z roku na rok, to część krajów najmocniej dotkniętych problemem zaczyna szukać sposobów podratowania sytuacji.



Singapur produkuje piwo z wody ściekowej

Jeden z ciekawszych zaprezentował Singapur, a konkretniej jego narodowa agencja odpowiadająca za zasoby wodne, która wypuściła właśnie rzemieślnicze piwo na bazie wody ściekowej - NEWBrew. Zanim woda ściekowa zostanie dopuszczona do produkcji i zmieni się w wyjątkowe tropikalne Ale, jest oczywiście doprowadzana do stanu "ultraczystości", niemniej wciąż pochodzi w dużej mierze z... toalet.



Taki zabieg sprawia jednak, że zamiast marnować cenne zasoby świeżej wody, do produkcji piwa można użyć aż 95% wody pochodzącej z recyklingu. Co ciekawe, Singapur już od pewnego czasu korzysta z tej oczyszczanej wody ściekowej, nazywanej NEWater, ale głównie w celach przemysłowych czy w systemach klimatyzacji.



Agencja wodna przekonuje, że kraj potrzebuje takiej "poduszki bezpieczeństwa", by poradzić sobie ze zmieniającym się klimatem i wyjaśnia, że w okresach dużej suszy NEWater dodawana jest też do zasobów wody surowej, a następnie uzdatniana i dostarczana do domowych kranów. I choć wydawać może się to szokujące, Singapur musi polegać na recyklingu wody, bo w kwestii życiodajnego płynu nie ma zbyt dużego pola manewru.

Jego główne źródła to właśnie woda z odzysku, odsalana woda morska, woda deszczowa i woda importowana z Malezji, z czego dwa ostatnie coraz bardziej problematyczne.



Poza tym, jakość NEWater znacznie przewyższa wymagania ustanowione przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska czy Światową Organizację Zdrowia i jest czystsza niż z innych wymienionych źródeł, co potwierdzają wykonywane dwa razy w roku rygorystyczne testy, prowadzone przez zewnętrzne organizacje składające się z międzynarodowych ekspertów z zakresu chemii, toksykologii czy mikrobiologii.

Dla nas w Singapurze woda z recyklingu to dobra woda. Nie marnujemy ani kropli regularnie podkreślają władze Singapuru, zachęcając jednocześnie mieszkańców do oszczędności.

Wracając do samego piwa NEWBrew, osoby, które miały okazję go spróbować (dostępne jest w lokalnych sklepach i pubach), wypowiadają się o nim w samych superlatywach, opisując przyjemny miodowy posmak oraz delikatność, dzięki której bez problemu wypić można kilka puszek. - Zdecydowanie jest to gładkie piwo. Mógłbym prawdopodobnie, gdybym tylko chciał, wypić go całe mnóstwo - komentuje jeden z rozmówców BBC.