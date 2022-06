Kobiety dużo częściej doświadczają długiego ogona COVID-19. Dlaczego?

Daniel Górecki Nauka

Nowe badania wykazują, że kobiety znacznie częściej cierpią z powodu długiego ogona COVID-19 niż mężczyźni - co ciekawe wcześniejsze pokazywały, że to mężczyźni częściej doświadczają ciężkiego przebiegu choroby. To jak to w końcu jest?

COVID-19 nie jest sprawiedliwy. Mężczyźni chorują częściej, ale kobiety zdecydowanie dłużej 123RF/PICSEL