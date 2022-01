Kolejny skutek wybuchu wulkanu Hunga Tonga. Pył dotarł na wysokość aż 55 km!

Jakub Zygmunt Nauka

Erupcja wulkanu Hunga Tonga z 15 stycznia nadal przynosi rozmaite skutki na całej planecie. Był to najpewniej największych wybuch wulkanu w XXI wieku. Brytyjscy naukowcy badający dane z satelitów meteorologicznych odkryli, że pióropusz chmur powstały w wyniku eksplozji dotarł na wysokość aż 55 kilometrów, co stanowi niewiele ponad połowę dystansu do... przestrzeni kosmicznej.