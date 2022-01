Rutynowa procedura tworzenia kopii zapasowych, wykonywana w celu ochrony danych naukowych badaczy z japońskiego Uniwersytetu Kioto, nie powiodła się. Doprowadziło to do utraty aż 77 TB cennych danych, pochodzących z eksperymentów naukowych z różnych dziedzin. Do incydentu doszło między 14-16 grudnia, a utrata danych dotknęła 14 grup badawczych.

Kiedy kopia zapasowa się nie udaje

Superkomputery są powszechnie wykorzystywane do najbardziej złożonych obliczeń, pozwalając odpowiedzieć na złożone pytania z wielu dziedzin - od poszukiwania początków życia, po modelowanie działania nowych leków, przez symulacje końca Wszechświata. Mogą wykonywać nawet sto kwadrylionów operacji na sekundę. Są jednak drogie w budowie i eksploatacji. Zgromadzone przez nie dane są magazynowane w klasyczny sposób, więc i konieczne jest robienie ich kopii zapasowych.



Incydent dotyczył superkomputerów Cray złożonych z 122 400 rdzeni obliczeniowych. Każdy system ma pamięć ograniczoną do ok. 197 TB i dlatego Japończycy korzystaną z systemu przechowywania danych Exascaler. Może on przesyłać 150 GB danych na sekundę i przechowywać do 24 petabajtów informacji.



Szczegóły dotyczące incydentu nie zostały ujawnione, ale błąd podczas rutynowego procesu tworzenia kopii zapasowej zakończył się usunięciem ok. 34 mln plików należących do 14 różnych grup badawczych. Gdy błąd wykryto, proces tworzenia kopii zapasowych został wstrzymany. Wstępne szacunki sugerowały, że utracono blisko 100 TB danych, ale dalsze analizy wykazały, że szkody były dużo mniejsze.



Niestety, część danych utracono bezpowrotnie. Uniwersytet Kioto wstrzymał tworzenie wszelkich kopii zapasowych do odwołania.