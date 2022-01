Mimo iż COVID-19 jest obecnie najgroźniejszą chorobą układu oddechowego człowieka, to nie należy zapominać o wirusie grypy, który regularnie także zbiera swoje śmiertelne żniwo. Naukowcy i lekarze już od dłuższego czasu przekonują, że jednoczesne przyjęcie zastrzyku chroniącego przed COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie sezonowej jest bezpieczne. Moderna chce pójść krok naprzód i zaoferować podwójną ochronę w jednym zastrzyku.

- Pracujemy nad szczepionką przeciwko grypie, pracujemy nad szczepionką przeciwko RSV, a naszym celem jest posiadanie pojedynczej rocznej dawki przypominającej, aby nie mieć problemów ze zgodnością, gdy ludzie nie chcą mieć 2-3 zastrzyków w zimie. Najlepszy scenariusz dla podwójnej szczepionki w jednym zastrzyku to jesień 2023. Nie sądzę, że będzie ona dostępna w każdym kraju, ale w niektórych na pewno - powiedział Stéphane Bancel.



Naukowcy Moderny pracują nad szczepionkami, które będą dostępne jesienią 2022 r. Firma zwiększyła również swoją zdolność produkcyjną, by być przygotowanym na kolejny sezon jesienno-zimowy, w którym będziemy obserwować kolejne wzrosty zachorowań na COVID-19.



- W 2021 roku wysłaliśmy około 807 milionów dawek. Kontynuujemy pracę. Mamy cel, aby być w stanie wyprodukować 2-3 miliardy dawek w tym roku - dodał Bancel.



Niedawno naukowcy z Weill Cornell Medicine i University of Oxford przeprowadzili badania, które pokazują, że nawet niepowiązane szczepionki mogą być pomocne w walce z COVID-19. Okazuje się, że wiele szczepionek zapewnia pacjentom odporność krzyżową na koronawirusy. Z kolei w "Japan Times" mogliśmy przeczytać o naukowcach z Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, którzy pracują nad szczepionką przeciwko COVID-19, która nie tylko zapewnia dożywotnią odporność na SARS-CoV-2, ale także może być przechowywana w temperaturze pokojowej. Dzięki temu, będzie mogła trafić do najbardziej odległych zakątków świata.



Niewykluczone, że połączenie szczepionek przeciwko COVID-19 i grypie sezonowej w jeden preparat wywoła jeszcze silniejszą reakcję odpornościową organizmu. Nie wspominając już o mniejszej liczbie ukłuć, które do przyjemnych nie należą (zwłaszcza u dzieci). Konieczne są jednak dalsze badania nad łączoną szczepionką.