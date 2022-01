Corbevax to "tradycyjna" szczepionka białkowa - wraz z zastrzykiem dostarcza wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych białek S koronawirusa do stymulacji reakcji odpornościowej. Ten schemat działania jest stosowany w szczepionkach od dziesięcioleci, dlatego nie wymaga tak rozbudowanych testów, jak choćby w przypadku szczepionek mRNA.

Do stworzenia szczepionki Corbevax, naukowcy pobrali jeden z genów kodujących białko S SARS-CoV-2 i wszczepili go drożdżom. Uzyskali w ten sposób organizm produkujący białko S koronawirusa, który jednak nie wykazuje żadnych właściwości infekcyjnych. Białka produkowane przez drożdże są zbierane, oczyszczane i łączone z adiuwantem, aby wzmocnić reakcje immunologiczne organizmu. Taki sam schemat jest stosowana od lat do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B.



- Szczepionki oparte na białkach są szeroko stosowane w zapobieganiu wielu innym chorobom, mają udowodnione bezpieczeństwo i wykorzystują ekonomię skali, aby osiągnąć niską skalę kosztów na całym świecie - powiedziała dr Maria Elena Bottazzi z Texas Children's Hospital.



Szczepionka dla najbiedniejszych

Szczepionka Corbevax została stworzona pod koniec 2020 r. przez naukowców z Texas Children's Hospital i indyjską firmą farmaceutyczną Biological E. W 2021 r. przeprowadzono badania kliniczne z udziałem kilku tysięcy ochotników, które wykazały, że preparat jest bezpieczny i skuteczny w stymulowaniu silnej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2.



Zebrane dane porównano ze szczepionką Covishield (indyjską wersją preparatu AstraZeneca). Wykazano, że Corbevax powoduje mniej działań niepożądanych i wywołuje lepszą odpowiedź immunologiczną niż Covishield. To oznacza, że szczepionka - przynajmniej na papierze - jest pod niektórymi względami lepsza od tych już stosowanych na całym świecie.



Zdjęcie Dr Bottazzi (po lewej) i dr Hotez (po prawej) / materiały prasowe

Badania kliniczne potwierdziły, że szczepionka Corbevax w co najmniej 80 proc. zapobiega objawowemu COVID-19 (wariant Delta). Trwają testy dotyczące wariantu Omikron, ale zakłada się, że będzie ona co najmniej tak samo skuteczna jak większość obecnie dostępnych preparatów.



Najważniejszą cechą szczepionki Corbevax jest fakt, że nie została ona opatentowana, więc może być z łatwością produkowana przez firmy farmaceutyczne na całym świecie, bez dodatkowych opłat. Dr Peter Hotez, jeden z twórców Corbevax, określił ją jako "dar dla świata". Technologia została już przekazana firmom w Indiach, Indonezji, Bangladeszu i Botswanie.



- Nasza technologia szczepionki oferuje drogę do rozwiązania rozwijającego się kryzysu humanitarnego, a mianowicie podatności krajów o niskich i średnich dochodach na wariant Delta - powiedział dr Hotez.



Szczepionka Corbevax pod wieloma względami jest podobna do preparatu Nuvexovid firmy Novavax, który powstał przy współpracy z polską firmą Mabion. Szczepionka Corbevax została dopuszczona do użytku w Indiach w nagłych wypadkach, a od lutego ma być produkowanych co najmniej 100 mln dawek miesięcznie.