Archeologowie poinformowali, że podczas prac w gwatemalskim kompleksie budynków zwanym Las Pinturas zauważyli na fragmentach murali - przedstawiających ludzi i bogów w piramidalnej świątyni - fragmenty mezoamerykańskiego kalendarza, który jest najpewniej jednym z najstarszych znalezionych przykładów tego systemu datowania, bo liczy sobie ponad 2200 lat.



Nowe znalezisko z Gwatemali to prawdziwy skarb!

To tzw. tzolkin (z języka majów oznacza to odliczanie dni), czyli mezoamerykański kalendarz rytualny, który liczył 260 dni i składał się z dwudziestodniowych "tygodni" z nazwami dni (np. 7. dzień nosił nazwę jeleń i to właśnie on widnieje na znalezionym fragmencie kalendarza) oraz trzynastodniowych "miesięcy" numerowanych od 1 do 13 - taki układ liczb wynikał z tego, że podstawową liczbą Majów było 20.

Generalnie uważało się, że system kalendarza z 260 dniami pochodzi skądś indziej, np. z wyżyny Oaxacan. Nowe odkrycie jest równie stare i wskazuje, że miejsce pochodzenia tego kalendarza to wciąż kwestia otwarta. Równie dobrze może to być pomysł Majów komentuje David Stuart, archeolog Uniwersytetu w Teksasie dla serwisu Gizmodo.

Zdjęcie Te małe fragmenty to prawdziwy skarb - przykład kalendarza Majów sprzed 2200 lat / Karl Taube/Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo-Xultun / materiały prasowe

Reklama

Większość naszej wiedzy o astrologicznych i kalendarzowych systemach Majów pochodzi z kodeksów, które przetrwały hiszpańską kolonizację Ameryki Południowej w XVI wieku. Tyle że wiele artefaktów wskazujących na system kalendarza używany przez tę cywilizację jest datowanych na czasy daleko wykraczające poza te zapisy.



W 2011 roku zespół archeologów odkrył inną budowlę zawierającą kalendarzowe hieroglify, ale była ona o jakieś 1000 lat młodsza. Z drugiej strony mamy zaś dużo starsze hieroglify Majów z meksykańskiego regionu Tabasco, datowane na 650 r. p.n.e., ale w tym przypadku zdaniem naukowców nie mamy do czynienia z oznaczeniem konkretnego dnia.

To właśnie dlatego nowe znalezisko wskazujące na dzień "7 Jeleń" jest ważne, a wyjątkowości nadaje mu jeszcze fakt, że symbole są malowane, a nie wyryte w kamieniu.