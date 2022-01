Znacie to uczucie, kiedy bardzo macie ochotę na coś słodkiego, ale do głosu dochodzi rozsądek i postanawiacie sięgnąć po coś mniej kalorycznego na bazie sztucznych słodzików... tyle że to zupełnie nie działa? Teraz już wiemy, dlaczego tak się dzieje.



Jak wynika z opublikowanych właśnie badań, nasz organizm jest inteligentniejszy niż się nam wydaje. Specjalne receptory w jelitach są w stanie odróżnić cukier od sztucznych słodzików (nawet jeśli te są w stanie oszukać nasze kubki smakowe) i dosłownie w kilka milisekund wysłać do mózgu odpowiedni sygnał, dlatego “ochoty na słodkie" tak trudno się pozbyć.

Jelita rozróżniają cukier i sztuczne słodziki - nie da się ich oszukać

W badaniach opublikowanych na łamach magazynu naukowego Nature Neuroscience możemy przeczytać, że naukowcy skupili się na konkretnych komórkach jelitowych zwanych “neuropodami", które odgrywają kluczową rolę w komunikacji między jelitami i mózgiem. Ich zdaniem to rodzaj komórek sensorycznych, które działają jak kubki smakowe na języku czy czopki w siatkówce oka.

Zdjęcie To musi być cukier - sensory w jelitach odróżniają go od sztucznych słodzików / 123RF/PICSEL

Te komórki działają jak fotoreceptory siatkówki oka, które są w stanie wyczuć długość fali światła. Wyczuwają ślady cukru i sztucznych słodzików, a następnie wydzielają różne neuroprzekaźniki, które trafiają do różnych komórek nerwu błędnego, co pozwala określić, co jest cukrem, a co jest słodzikiem tłumaczy jeden z autorów, Diego Bohorquez z Duke University School of Medicine.

Naukowcy najpierw prowadzili swoje badania na organoidach, czyli miniaturowych wersjach organów powstających w procesie in vitro, które pozwoliły ustalić, że cukier i sztuczne słodziki stymulują wspomniane neuropody do uwolnienia różnych neuroprzekaźników.

Później sięgnęli zaś po możliwości optogenetyki, czyli kontrolowanie aktywności określonej grupy neuronów za pomocą światła.

Za jej pomocą dosłownie włączali i wyłączali komórki sensoryczne w jelitach żyjących myszy, żeby przekonać się, czy ich skłonność do prawdziwego cukru jest podyktowana sygnałami z jelit.



Szybko okazało się, że tak właśnie jest, bo kiedy wyłączyli neuropody, zwierzęta nie miały dłużej konkretnych “cukrowych" preferencji. Oznacza to, że jelita są w stanie komunikować się bezpośrednio z mózgiem, wpływając na nasze zwyczaje żywieniowe:

Ufamy naszym jelitom w zakresie pokarmów, które spożywamy. Cukier jest zarówno smaczny, jak i ma wartość odżywczą, a nasze jelita są w stanie identyfikować oba czynniki dodaje Bohorquez.

Współautorka badań, Kelly Buchanan z Massachusetts General Hospital, nie kryje zadowolenia z wyników badań, bo jej zdaniem są one w stanie pomóc wielu osobom, które na co dzień zmagają się ze słodkimi zachciankami, niemożliwymi do opanowania sztucznymi słodzikami, a które mogą powodować poważne problemy zdrowotne - lepsze zrozumienie mechanizmu działania sensorów w jelitach to szansa na skuteczniejsze leczenie.