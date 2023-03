Na najmniejszym na świecie polu do gry naukowcy rzucają atomami za pomocą światła. Dokładniej chodzi o pułapki optyczne, które wykorzystują silnie skupioną wiązkę laserową do chwytania i przemieszczania malutkich obiektów, takich jak atomy.

Gra za pomocą atomów

Jest to o tyle fascynujące, że taki precedens ma miejsce po raz pierwszy. Kiedy to pojedynczy atom został wypuszczony z pułapki i złapany przez inną pułapkę. Atom swobodnie przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego, bez jednoczesnego „trzymania się” pułapki. Można to porównać do rzucania piłką, która przemieszcza się od jednego zawodnika do drugiego.

Swobodnie latające atomy przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez trzymania lub interakcji z pułapką optyczną. Innymi słowy, atom jest rzucany i łapany między dwiema pułapkami optycznymi, podobnie jak piłka przemieszcza się między miotaczem a łapaczem w meczu baseballowym. członek zespołu badawczego Jaewook Ahn z Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Na czym polega gra atomami?

Grupa naukowców zajmująca się badaniami atomów opublikowała badania w czasopiśmie „Optica” dotyczące możliwości łapania atomów za pomocą skoncentrowanej wiązki światła. Dokładnie odnosi się to do rzucania schłodzonymi atomami rubidu.

Rubid należy do grupy metali alkalicznych, to pierwiastek chemiczny, który w czystej postaci jest bardzo miękki i ciągliwy. Metal ten jest drugim po cezie najbardziej elektrododatnim z nieradioaktywnych matali alkalicznych. Schładzanie atomu polega na zmniejszeniu energii kinetycznej obiektu po to, aby utrzymać je przez pewien czas na małym obszarze.

Aby uzyskać taki efekt, wykorzystuje się światło laserowe emitujące światło o niższej energii niż energia atomu, w związku z czym atom absorbuje fotony, które mają przeciwny pęd względem ich własnych. Doprowadza to do zmniejszenia energii kinetycznej atomu. Pole magnetyczne natomiast więzi atomy na danym obszarze.