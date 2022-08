Najstarszy przodek człowieka chodził na dwóch nogach 7 milionów lat temu

Daniel Górecki Nauka

Przejście od chodzenia na czterech nogach do chodzenia na dwóch było dla naszego gatunku jednym z kluczowych wydarzeń ewolucyjnych, dlatego naukowcy starają się bardzo precyzyjnie określić moment, kiedy do tego doszło - najnowsze badania wskazują, że wydarzyło się to ok. 7 mln lat temu.

Nowe badania pokazują, że najstarszy przodek człowieka był dwunożny... 7 mln lat temu /Sabine Riffaut, Guillaume Daver, Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS – University of Poitiers /materiały prasowe