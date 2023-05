Reklama

Jak opisują na łamach magazynu Nature Metabolism, po takiej stymulacji temperatura ciała myszy spadała o ok. 3°C, tętno o ok. 47 proc., a metabolizm przestawiał się z wykorzystywania węglowodanów i tłuszczu na sam tłuszcz, co jest kluczową cechą letargu - wszystko to w temperaturze pokojowej.

Przełom w zakresie dalekich podróży kosmicznych?

Naukowcy opracowali również automatyczny system zamkniętej pętli, który regularnie dostarczał impuls ultradźwiękowy, aby utrzymać myszy w wywołanym odrętwieniu. Pozwoliło to utrzymać zwierzęta w stanie hibernacji przez 24 godziny, a następnie wybudzić, do czego wystarczyło wyłączenie systemu.



Urządzenie działa też na szczurach, chociaż w ich przypadku naukowcy odnotowali spadek temperatury ciała o zaledwie 1 stopień, co było dla nich "zaskakujące i fascynujące", więc teraz mają w planach większe zwierzęta.

Naukowcy wyjaśniają, że jeśli uda się udowodnić skuteczność tej metody u ludzi, to będzie miała znaczenie nie tylko dla przyszłych podróży kosmicznych, ale i medycyny - wprowadzenie w stan przypominający odrętwienie, który spowalnia metabolizm, może zdaniem części ekspertów kupić nam więcej czasu na leczenie stanów zagrażających życiu, jak zawał serca i udar.



Przedłużając okno interwencji medycznej, ta technika oferuje obiecujące perspektywy poprawy szans pacjentów na przeżycie. Dodatkowo nieinwazyjny charakter tej techniki otwiera możliwość opracowania nadających się do noszenia urządzeń ultradźwiękowych, takich jak hełmy, zapewniających łatwy dostęp w sytuacjach awaryjnych podsumowują autorzy.