Niech spłoną w piekle. Samsung i Bill Gates opracowali toaletę przyszłości

Reinvent the Toilet Challenge to uruchomiona w 2011 roku inicjatywa Fundacji Billa i Melindy Gatesów, której celem jest opracowanie innowacyjnych technologii toaletowych, pozwalających na bezpieczne i efektywne zarządzanie ludzkimi nieczystościami. Jak możemy przeczytać na stronie projektu, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF aż 3,6 mld ludzi jest zmuszonych do korzystania z niebezpiecznych rozwiązań sanitarnych, co powoduje każdego roku śmierć pół miliona dzieci w wieku poniżej 5 lat, cierpiących z powodu chorób biegunkowych.



Samsung prezentuje toaletę przyszłości

Dlatego w ramach swojej inicjatywy Bill Gates promuje i finansuje produkty usuwające szkodliwe patogeny z fekaliów, pozwalające na odzyskanie cennych zasobów, jak energia czy woda, wymagające minimum elektryczności, o niskim dziennym koszcie eksploatacji czy promujące zrównoważone usługi sanitarne w biednych regionach. Jednym z nich jest propozycja Samsunga, który poinformował, że zakończył już prace nad prototypową toaletą do użytku domowego, usuwającą patogeny z odchodów poprzez spopielenie.

Ten proces sprawia, że uwalniane ścieki i ciała stałe są bezpieczne dla środowiska czytamy na stronie producenta.

Co więcej, jako że w niektórych regionach dostępność wody jest poważnym problemem, rozwiązanie Samsunga stawia też na bioprzetwarzanie, na skutek którego woda toaletowa może być użyta ponownie. Koreański producent deklaruje, że odpady stałe są odwadniane, suszone i spalane na popiół, a mocz poddawany procesowi oczyszczania.



Aby wspomóc popularyzację tego rozwiązania i umieścić je w jak największej liczbie domów w biednych regionach, Samsung oferować będzie bezpłatne licencje na swój produkt, który po szczegółowych konsultacjach z Fundacją Billa i Melindy Gatesów trafi do masowej produkcji. Ta ostatnia zajmie się też poszukiwaniem lokalnych partnerów biznesowych, którzy będą zainteresowani komercjalizacją technologii.



Co warto podkreślić, to tylko jedno z wielu ciekawych rozwiązań będących efektem inicjatywy Gatesów, bo jak czytamy na stronie projektu, zaowocowała ona ponad 25 przełomowymi technologiami, które są dostępne dla branży. Co więcej, kilka lat temu mogliśmy zobaczyć, jak Bill Gates pije wodę, która chwilę wcześniej była ekskrementami - wszystko w ramach promocji maszyny zmieniającej odchody w wodę pitną i energię elektryczną, w którą zainwestował (wideo powyżej).