Niezwykłe odkrycie na środku pola. To może być królewski pochówek

Niezwykłe odkrycie w Norwegii. Miejsce to mogło być niegdyś ważnym punktem dla wikingów

Prowadzono przez dwa tygodnie wykopaliska, które miały doprowadzić badaczy do statku, okazały się sukcesem — choć nie ujawniły poszukiwanej konstrukcji! Odnaleziono jednak więcej elementów, które jednoznacznie wskazały na to, że miejsce to jest kurhanem i niegdyś złożono tu statek. Jednakże prowadzona przez wiele lat eksploatacja pola doprowadziła do zniszczenia pochówku, a fragmenty konstrukcji zostały rozrzucone. Mimo wszystko zebrane dane i relikty pozwoliły na konkretne ustalenia.

- Możemy teraz z całą pewnością powiedzieć, że tak, znajdują się tu pozostałości statku wikingów. To odkrycie dodaje nowy punkt do mapy miejsc, które były dla nich ważne — przytacza wypowiedź kierownika wykopalisk Christiana Løchsena Rødsruda serwis sciencenorway.no.