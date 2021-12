Mięsień żwacz człowieka to parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy. Jest najbardziej widocznym z mięśni szczęki. Łatwo można go wyczuć - wystarczy przyłożyć dłoń do tylnej części policzków i zacisnąć zęby - mięsień żwacz to ten, który się napina pod palcami.

Podręczniki anatomii opisują mięsień żwacz człowieka jako składający się z części powierzchniowej (z włóknami biegnącymi ukośnie) i głębokiej (z włóknami biegnącymi pionowo). Teraz dr Szilvia Mezey z University of Basel i prof. Jensa Christopher Türp z University Center for Dental Medicine Basel (UZB), opisali strukturę mięśnia żwacza jako składającą się z trzech części. Oznacza to, że poza znanymi do tej pory, ma on jeszcze jedną - najgłębszą warstwę.



O tym mięśniu spekulowano od dawna

Mięsień opisano w "Annals of Anatomy" i został nazwany Musculus masseter pars coronidea, czyli częścią dziobastą mięśnia żwacza, ponieważ łączy się z wyrostkiem dziobastym żuchwy (częścią kości).



Nowy mięsień został odkryty dzięki badaniom utrwalonej w formalinie muskulatury szczęki, tomografii komputerowej oraz analizie wybarwionych wycinków tkanek pobranych od zmarłych osób, które przekazały swoje ciała nauce. Wykorzystano także dane z rezonansu magnetycznego u żywych osób.



- Ten głęboki odcinek mięśnia żwacza wyraźnie odróżnia się od dwóch pozostałych warstw pod względem przebiegu i funkcji. Ułożenie włókien mięśniowych sugeruje, że warstwa ta bierze udział w stabilizacji dolnej szczęki. Wydaje się również, że jest to jedyna część żwacza, która może pociągnąć dolną szczękę do tyłu, czyli w kierunku ucha - powiedziała dr Szilvia Mezey.



Struktura mięśnia już w przeszłości budziła wątpliwości. W wydaniu z 1995 r. najsłynniejszego podręcznika do anatomii - "Henry Gray’s anatomy of the human body" - również opisano mięsień żwacz jako trójwarstwowy, choć dowody na to były sprzeczne. Teraz wiadomo, jaka jest jego struktura.



- W związku z tymi sprzecznymi opisami chcieliśmy ponownie kompleksowo zbadać strukturę mięśnia żwacza. Chociaż ogólnie przyjmuje się, że badania anatomiczne w ciągu ostatnich 100 lat nie pozostawiły kamienia na kamieniu, nasze odkrycie jest trochę jak odkrycie przez zoologów nowego gatunku kręgowca - dodał prof. Türp.