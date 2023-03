Opracowali urządzenie, które łatwo i tanio wykrywa raka z krwi

Gdy SDM wykryje problematyczne komórki, muszą one przejść dalszą analizę genetyczną i molekularną w celu określenia źródła i opracowania planu leczenia. Najważniejsze jest jednak, że mowa o wczesnym wykrywaniu i zdolności urządzenia do wykrywania bardzo małej liczby CTC, co może ograniczyć przerzuty i w konsekwencji ratować życie - szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych odpowiadają one za 90 proc. z 600 tys. zgonów z powodu raka rocznie.

Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez personel medyczny, co oznacza łatwą i niedrogą integrację w klinikach oraz znacznie mniej inwazyjne i ryzykowne niż biopsja doświadczenie dla pacjenta. Co warto podkreślić, naukowcy University of Technology są tak pewni swego, że złożyli już wniosek o tymczasowy patent i planują komercyjną wersję urządzenia w najbliższej przyszłości.

Zarządzanie rakiem poprzez ocenę komórek nowotworowych w próbkach krwi jest znacznie mniej inwazyjne niż biopsja. Pozwala to lekarzom na powtarzanie badań i monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie podsumowują badacze.