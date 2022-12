Świąteczny stres przez sól?

Podczas zajadania się świątecznymi przysmakami możemy spróbować wielu zróżnicowanych dań. Jest klasyczna ryba, kapusta z grzybami czy sosy, ziemniaki i inne. Chociaż nasze wigilijne menu bywa niejednolite, to jednak potrawy mają pewien wspólny mianownik — jest nim sól kuchenna, która sprawia, że przyrządzone jedzenie jest jeszcze lepsze. Walory smakowe to jednak niejedyna cecha tego naturalnego konserwantu.

W kontekście soli bardzo często mówi się o jej negatywnym wpływie na ciśnienie krwi, co w efekcie może prowadzić do chorób serca i zawałów. Co ciekawe, na tym negatywne skutki wcale się nie kończą. Okazuje się bowiem, że według naukowców sól może dość znacząco wpływać na nasze zachowanie, a konkretniej sprawiać, że będziemy bardziej zestresowani. Czy z tego wynika świąteczny stres?

Reklama

Jak zbadać człowieka pełnego soli

Badacze chcący dowieść takiego działania soli na ludzkim organizmie stanęli przed pewnym problemem. Składnik ten jest na tyle rozpowszechniony i obecny w codziennej diecie, że ciężko jest znaleźć odpowiednie grupy badawcze. Mowa o takich, które można by podzielić na jedną wolną od soli i drugą spożywającą ją w widocznych ilościach. Poza tym pojawił się również dylemat natury etycznej. Bo czy można faszerować człowieka składnikiem, który ewidentnie do zdrowych nie należy?

Chcąc zbadać wpływ soli na organizm i ewentualne wywoływanie stresu, nasz wybór padł na myszy. Są bardzo zbliżone anatomicznie, fizjologicznie i genetycznie do ludzi. Ich reagowanie na stres jest również w pewien sposób powiązane z tym, co znajduje się w ich diecie. Matthew Bailey, profesor fizjologii nerek Uniwersytetu w Edynburgu

Gruba badaczy z Uniwersytetu w Edynburgu skorzystała z mysiej grupy badawczej składającej się z samców. Myszy były karmione dietą o wysokiej zawartości soli — stosunek tego składnika do pokarmu był podobny jak w przypadku jedzenia spożywanego przez ludzi. Karmienie tego rodzaju odbywało się od 2 do 8 tygodni, zależnie od myszy.

Następnie pobrano próbki krwi, a wyniki nie pozostawiały wątpliwości. Kortyzol, czyli hormon stresu miał zdecydowanie większe stężenie u tych myszy, które spożywały więcej soli. Jak przyznaje profesor Bailey, grupa kontrola karmiona mniejszym stężeniem soli nie stresowała się aż tak bardzo — co nie oznacza, że wcale. Stres był obecny w przypadku obydwu grup, jednak emocje te były zdecydowanie bardziej wzmożone w przypadku osobników spożywających sól.

Ludzie to nie myszy

Chociaż na pierwszy rzut oka takie wyniki jasno wskazują, że istnieje duża korelacja pomiędzy dietą bogatą w sól a wytwarzaniem się hormonu stresu, to w dalszym ciągu mowa o wynikach myszy. Ludzki organizm, mimo dość zbliżonej fizjologii, może działać inaczej.

Musimy być ostrożni w przekładaniu tych wyników na działanie organizmów ludzkich. Są pewne różnice dotyczące tego, jak działa nasz metabolizm. Porównania między gryzoniami a ludźmi należy interpretować ostrożnie, biorąc pod uwagę niepewność w szacowaniu minimalnego zapotrzebowania na sól u myszy, stosunkowo krótką ekspozycję w modelach zwierzęcych w porównaniu z ekspozycją na całe życie u ludzi oraz znane niedoszacowanie spożycia soli przez ludzi Giuseppe Faraco, adiunkt neurologii w Weill Cornell Medicine

Sól nowym cukrem?

Naukowcy zdają sobie sprawę, że droga do uzyskania konkretnych odpowiedzi i zaleceń jest jeszcze długa, a badaczy czeka m.in. długi etap związany z behawiorystką i badaniem nie tylko ciśnienia krwi czy jej składu, ale również tkanek mózgowych i ewentualnych zmian zachodzących w tamtym obszarze ciała.

Są jednak zgodni co do tego, że ludzie w dalszym ciągu przywiązują relatywnie małą wagę do soli spożywanej wraz z posiłkami. O ile trend ze zwracaniem uwagi na kalorie i cukier skutecznie zadomowił się wśród nas, tak należy pamiętać, że sól również potrafi być składnikiem szkodliwym — krótko i długoterminowo.

Czekając na ostateczne wyniki badań i tak warto zastanowić się, czy aby na pewno sól nie gości w naszych potrawach w zbyt dużych ilościach. Świąteczna i noworoczna gorączka to wystarczające powody do stresu. Po co dokładać sobie zmartwień wiedząc, że dodatkowa garść sypnięta przy pomocy solniczki w niczym nie pomoże?