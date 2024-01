Zespół porównał jej podróż do wcześniej badanego samca mamuta, starszego od niej o tysiące lat. Chociaż podróżował znacznie więcej niż ona, zgodnie z oczekiwaniami - wykreowanymi na podstawie zachowań współczesnych słoni - często odwiedzał i migrował przez nakładające się obszary, co mogło skłonić myśliwych do polowań.



Bo jak wyjaśniają badacze, wspólne występowanie obszarów hotspotów ludzkich i mamutów w krajobrazie Beringii prawdopodobnie nie jest przypadkowe. Ich zdaniem pokazuje raczej celowy i strategiczny zamiar ludzi, aby odwzorować swoje zachowanie na mobilnym, ale bardzo widocznym i przewidywalnym zasobie megafauny.



I chociaż debata na temat przyczyn wyginięcia mamuta włochatego wciąż trwa, to coraz więcej wskazuje na scenariusz, że to ludzie je wytępili (być może przy pewnym udziale zmieniającego się klimatu). I jeśli tak jak sugeruje nowe badanie, ludzie rzeczywiście podążali za gigantycznymi stadami roślinożerców, aby na nie polować, prawdopodobnie przyczyniło się to do ich masowego wymierania.

To fascynująca historia, która ukazuje złożoność życia i zachowań mamutów, o której nie mamy zielonego pojęcia podsumowuje Hendrik Poinar, genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu McMaster.