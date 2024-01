Polacy będą badać koronawirusy. Mamy nowe laboratorium

Jak poinformował Uniwersytet Gdański, na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed już niebawem pracę rozpocznie nowoczesne laboratorium BSL-3+. Jak przy okazji oficjalnego otwarcia mówiła prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, jest to efekt wieloletniej pracy wirusologów tych placówek, którzy mają naprawdę duży wkład w badanie groźnych wirusów. Zdobyli wiele grantów międzynarodowych, w ciągu ostatnich 10 lat opublikowali ponad 140 prac naukowych i otrzymali ok. 20 patentów, badając głównie herpeswirusy, czyli wirus opryszczki, ospy wietrznej, wirusy grypy czy wirus Zika.

Polscy naukowcy dostali innowacyjne laboratorium

Teraz zakres ich prac zostanie rozszerzony o SARS-CoV-2 czy kleszczowe zapalenie mózgu, bo nowe laboratorium jest sklasyfikowane jako BSL-3+ (ang. Biosafety Level). Warto tu zaznaczyć, że poziom bezpieczeństwa biologicznego ocenia się w czterostopniowej skali, a laboratorium BSL-4 (umożliwiającego badanie najbardziej niebezpiecznych patogenów, które powodują wysokie ryzyko śmiertelnych chorób i dla których nie mamy dostępnych szczepionek czy leków, jak Ebola czy Marburg) jeszcze w Polsce nie ma, więc mowa o innowacyjnej przestrzeni badawczej ważnej w skali całego kraju.



To nowoczesne laboratorium BSL-3+

BSL-3 to z kolei poziom bezpieczeństwa pozwalający na pracę na patogenach, które mogą powodować poważne choroby i być śmiertelne, są przenoszone drogą kropelkową, ale zwykle istnieją środki zapobiegawcze czy leczenie. A mowa tu o wywołujących gruźlicę Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-1, MERS-CoV, chikungunya, wirus żółtej gorączki, wirus Zachodniego Nilu, czy SARS-CoV-2.

Ze względu na zagrożenia związane z pracą nad żywymi wirusami w laboratorium obowiązuje wiele zabezpieczeń, m.in. osobna oczyszczalnia ścieków, specjalne śluzy wejściowe i komory do sterylizacji czy nakaz noszenia specjalistycznych skafandrów.



Dzisiaj na naszym Wydziale otwieramy najnowocześniejsze laboratorium BSL-3 (...)Ta przestrzeń dedykowana jest badaniom struktury, funkcji i rozprzestrzeniania się wysokopatogennych wirusów. To oznacza, że w przypadku kolejnych pandemii będziemy mogli w bezpiecznych warunkach takie wirusy badać mówiła dziekan MWB UG i GUMed dr hab. Ewelina Król.

Naukowcy wyjaśniają przy okazji, że w poprzednim laboratorium BSL-2 nie można było badać patogenów przenoszonych drogą powietrzną, np. koronawirusów, a więc i SARS-CoV-2, co uniemożliwiło ośrodkowi pomoc w walce z pandemią. W nowym jest to już możliwe, bo wyposażone jest w specjalistyczne środki bezpieczeństwa, które uniemożliwiają choćby wydostanie się patogenów na zewnątrz. Wszystko to ma jednak swoją cenę, bo nowe laboratorium kosztowało ok. 5,5 mln złotych (4 mln złotych pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).