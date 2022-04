Badania przeprowadzone przez uczonych z York University i Uniwersytetu w Cambridge pozwoliły na opracowanie techniki wykorzystującej tzw. sodowy rezonans magnetyczny (MRI) do wykrywania poziomu sodu w guzach raka piersi. Przeprowadzono już testy na myszach, a wstępne wyniki są obiecujące.

Naukowcy odkryli, że sód gromadzi się wewnątrz komórek nowotworowych. Im agresywniejszy rak, tym więcej sodu zawiera. Uczeni zastosowali wobec niektórych z guzów chemioterapię - po jej użyciu poziom sodu w zmienionych tkankach uległ obniżeniu.

- Od jakiegoś czasu wiemy, że guzy lite zawierają dużo sodu, ale to badanie przybliża nas o krok do zrozumienia, dlaczego tak się dzieje. Nasze wyniki pokazują, że wysoki poziom sodu w guzach nowotworowych piersi pochodzi z wnętrza komórek nowotworowych, a nie z otaczającego je płynu tkankowego, co oznacza, że w ich aktywności metabolicznej jest coś dziwnego, co prowadzi do gromadzenia większej ilości soli niż w zdrowych komórkach. Obecnie w całym kraju jest tylko garstka skanerów MRI, ale nasze badanie toruje drogę do ich wykorzystania jako nowej techniki diagnozowania raka piersi, monitorowania skuteczności leczenia i poprawy wskaźników przeżywalności pacjentów - powiedział dr William Brackenbury z Wydziału Biologii York University.

Obrazowanie poziomu sodu może być nowym, ważnym narzędziem pomagającym w diagnozowaniu i monitorowaniu raka piersi. Zespół prowadzi obecnie badanie obserwacyjne, aby sprawdzić, czy uzyskane wyniki można powtórzyć u pacjentów z rakiem piersi.

Istnieje potencjał do opracowania leków blokujących kanały sodowe w komórkach nowotworowych, spowalniających wzrost i rozprzestrzenianie się guzów. W poprzednich badaniach prowadzonych przez dr Brackenbury'ego zidentyfikowano lek stosowany obecnie w leczeniu epilepsji, który wykazał obiecujące działanie na kanały sodowe i spowolnił rozwój nowotworu w laboratoryjnych modelach raka piersi.

Naukowcy chcą zbadać sposoby poprawy rozdzielczości sodowego rezonansu magnetycznego, który obecnie daje stosunkowo pikselowaty obraz w porównaniu ze zwykłym skanem MRI. Zespół chce opracować nowe technologie, takie jak nowe cewki o częstotliwości radiowej i związane z nimi systemy chłodzenia.