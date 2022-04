Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu pokazały, że na każde 5 dodatkowych jednostek BMI ryzyko zachorowania na raka macicy u kobiety wzrasta prawie dwukrotnie (88 procent). Jest to wartość wyższa niż sugerowały wcześniejsze prace, odzwierciedlająca stan masy ciała przez większość życia, a nie chwilowe zmiany w poziomie tkanki tłuszczoewej.

Pięć jednostek BMI to różnica między kategorią nadwagi a otyłości. W przypadku kobiety o wzroście ok. 160 cm, różnica ta wynosi 12 kg.

W międzynarodowym badaniu przeanalizowano próbki genetyczne pobrane od ok. 120 000 kobiet z Australii, Belgii, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, z których ok. 13 000 cierpiało na raka macicy. To pierwsza praca, w której zbadano wpływ wyższego wskaźnika BMI przez większość życia na ryzyko zachorowania na raka macicy.

Naukowcy odkryli, że dwa hormony - insulina i testosteron - zwiększają ryzyko zdiagnozowania raka macicy. Dzięki dokładnemu określeniu, w jaki sposób otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na raka, np. poprzez hormony, naukowcy mogliby w przyszłości stosować leki zmniejszające lub zwiększające poziom tych hormonów u osób, u których ryzyko zachorowania na raka jest już wyższe. Leki, takie jak metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy), mogą obniżać poziom hormonów, a badania sugerują, że lek ten ma również wpływ na ryzyko zachorowania na raka, choć dalsze badania są w toku.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że rak macicy jest jednym z typów nowotworów najsilniej związanych z otyłością. Jest to najczęstszy nowotwór ginekologiczny w krajach o wysokich dochodach i czwarty co do częstości występowania u kobiet w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że zostanie zdiagnozowany u 1 z 36 kobiet. Nawet 1/3 wszystkich przypadków raka macicy może być powiązana z nadwagą i otyłością.

- To badanie jest interesującym pierwszym krokiem w kierunku wykorzystania analiz genetycznych do odkrycia, w jaki sposób otyłość powoduje raka i co można zrobić, aby temu zaradzić. Powiązania między otyłością a rakiem macicy są dobrze znane, ale to jedno z największych badań, w którym dokładnie przeanalizowano przyczyny tego zjawiska na poziomie molekularnym. Z niecierpliwością czekamy na dalsze badania, w których dowiemy się, jak możemy wykorzystać te informacje, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka u osób zmagających się z otyłością - powiedziała Emma Hazelwood, główna autorka pracy.