Przez tyle lat byliśmy w błędzie. Ćmy wcale nie lecą do światła!

Lecą do światła? Nic bardziej mylnego

Mylą światło z Księżycem lub kwiatami, lubią ciepło jakie daje, przyciągają je inne owady, a może wszystko po trochu - przez lata słyszeliśmy wiele różnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego owady tak konsekwentnie zbierają się wokół sztucznych świateł. Wiele wskazuje jednak na to, że żadna nie była prawdziwa.



A przynajmniej tak przekonują naukowcy Florida International University (FIU) i Imperial College London, którzy wykorzystali kamery szybkoklatkowe i technologię przechwytywania ruchu, aby odwzorować tory lotu owadów w 3D przy sztucznym świetle, zarówno w laboratorium, jak i w dżungli na wybrzeżu Kostaryki.

Okazuje się, że sztuczne światło samo w sobie wcale nie "przyciąga" owadów, a jedynie "majstruje" w ich systemach nawigacyjnych, udoskonalanych przez dziesiątki milionów lat ewolucji.



Mówiąc konkretniej, ponieważ owady wykonują w powietrzu skomplikowane manewry, nie mogą polegać na zwykłym poczuciu grawitacji, aby określić, która droga prowadzi w górę, a która w dół. Nauczyły się więc trzymać niebo - najjaśniejsze nocne światło natury - za plecami.

Zdjęcie Ćma starająca się utrzymać światło za plecami / Imperial College London / domena publiczna

Ewolucja przegrywa z człowiekiem

Problem w tym, że niebo już dawno nie jest najjaśniejszym źródłem światła, co oznacza, że owady przelatujące obok żarówki czy innego źródła sztucznego światła, instynktownie zmienią orientację.



W miarę zbliżania się do obiektu stale dostosowują tor lotu, aby utrzymać go pod tym samym kątem, co prowadzi do okrążenia żarówki - w końcu dostają zaś zawrotów głowy i w dezorientacji zaczynają uderzać w światło, co zbiera śmiertelne żniwo.

Naukowcy biorący udział w nowym badaniu po raz pierwszy zidentyfikowali to wyjaśnienie w testach laboratoryjnych, przyczepiając znaczniki przechwytywania ruchu do ciem i ważek, aby zrekonstruować sposób, w jaki latały wokół światła. Następnie udali się do kostarykańskiej dżungli, gdzie nagrali 477 materiałów wideo dokumentujących zachowanie 10 różnych insektów.



Szybko okazało się, że wszystkie zarejestrowane owady zachowują się przy sztucznym świetle w dokładnie taki sposób, co sugeruje, że teoria badaczy może być słuszna. Ci mają jednak w planach dalsze analizy, a także sprawdzenie, czy kolor światła ma znaczenie, co potencjalnie mogłoby pomóc nam opracować rozwiązania chroniące owady.



To było pytanie prehistoryczne. W najwcześniejszych pismach ludzie zauważali to w pobliżu ognia. Okazuje się, że wszystkie nasze spekulacje na temat tego, dlaczego tak się dzieje, były błędne, więc jest to zdecydowanie najfajniejszy projekt, w jakim brałem udział powiedział Jamie Theobold, autor badania.

