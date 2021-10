Rethymic: FDA zaakceptowało eksperymentalną metodę przeszczepu grasicy

Metoda, o której poinformowało FDA nosi nazwę Rethymic. To opracowana przez naukowców z Cambridge technika przeszczepu grasicy, gruczołu wchodzącego w skład układu limfatycznego, odpowiedzialnego za produkcję limfocytów T.

Jeśli grasica nie działa poprawnie, układ odpornościowy nie jest w stanie chronić organizmu, przez co dzieci z wrodzoną wadą gruczołu umierają w bardzo młodym wieku.

Jak dotąd leczenie bardzo rzadkiego schorzenia, zwanego atymią wrodzoną, spowodowanego brakiem grasicy było niemożliwe. Dlatego wiele osób czekało na decyzję FDA.

- To pierwsza decyzja FDA związana z leczeniem dzieci cierpiących na tę rzadką chorobę o dewastujących skutkach - oświadczył Peter Marks, dyrektor Center for Biologics Evaluation and Research należącym do FDA. - Chcemy pomagać w rozwoju nauki, dzięki której możliwa jest produkcja bezpiecznych i efektywnych produktów do terapii pacjentów z rzadkimi schorzeniami.

Nowoczesna metoda Rethymic polega na wykorzystaniu wyciętych części grasicy z ciał noworodków. W przypadku operacji na sercu u małych dzieci jest to konieczne, aby dostać się do narządu.

Rethymic to właśnie te usunięte podczas operacji części. Naukowcy opracowali sposób na to, aby wszczepić tę fragmentaryczną grasicę w okolice... łydki dziecka. Tam gruczoł produkuje potrzebne do przeżycia limfocyty T.

"Bezpieczeństwo i skuteczność Rethymic została potwierdzona badaniami na 105 pacjentach w wieku od miesiąca do 16 lat" - czytamy w oświadczeniu FDA.

Badania trwały od 1993 do 2020. W tym czasie ze 105 małych pacjentów 28 zmarło, zanim grasica zaczęła pełni funkcjonować, jednak pozostałe 77 dzieci żyje do dzisiaj.