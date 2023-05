Skąd się wzięły kontynenty na Ziemi? Przez lata żyliśmy w błędzie

W efekcie 13 różnych eksperymentów badacze otrzymali próbki granatu, które miały pomóc określić, w jaki sposób powstawanie tego minerału zmienia ilość i specjację żelaza. Następnie wypożyczyli próbki granatów ze Smithsonian Gem and Mineral Collection oraz od innych badaczy z całego świata - ta grupa granatów została już przeanalizowana, więc znana była ich zawartość utlenionego i nieutlenionego żelaza.



Później nie zostało już nic innego, jak tylko zabrać próbki do Advanced Photon Source w Narodowym Laboratorium Argonne, gdzie zespół wykorzystał wysokoenergetyczne wiązki promieniowania rentgenowskiego do przeprowadzenia absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej - techniki, która może powiedzieć naukowcom o strukturze i składzie materiałów na podstawie tego, jak pochłaniają one promieniowanie rentgenowskie.

Wyniki tych testów ujawniły, że granaty nie zawierały wystarczającej ilości nieutlenionego żelaza, aby wytłumaczyć chemię typową dla magmy, będącej budulcem skorupy kontynentalnej Ziemi. Oznacza to, że jedną z wiodących teorii można odrzucić, a my wracamy do punktu wyjścia - wciąż nie wiemy, w jaki sposób powstały kontynenty, ale naukowcy mają nadzieję, że dalsze badania pozwolą im zrozumieć ten tajemniczy proces.



Te wyniki sprawiają, że model krystalizacji granatu jest niezwykle mało prawdopodobnym wyjaśnieniem podsumowuje jedna z autorek badania, Elizabeth Cottrell, dodając przy okazji, że badania przyniosły im więcej pytań niż odpowiedzi.