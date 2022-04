Jaskinia Umm Jirsan znajduje się w Arabii Saudyjskiej i jest najdłuższą jaskinią lawową w tym kraju. System tuneli rozciąga się na przestrzeni 1,5 km na północ od Medyny.

W czasopiśmie naukowym Archaeological and Anthropological Sciences (2021) opublikowano wyniki badań tysięcy kości zwierząt i ludzi z jaskini Umm Jirsan.

Naukowcy odkryli, że szczątki należą do co najmniej czternastu różnych gatunków zwierząt, m.in. do wielbłądów, koni, bydła, czy gryzoni. Niektóre kości należały także do ludzi. Ich gromadzenie zaczęło się aż 7 tysięcy lat temu!

Taka ilość szczątków była najprawdopodobniej sprawką hien, które przez setki lat znosiły upolowane zwierzęta lub padlinę z okolicznych obszarów do swojej siedziby - jaskini Umm Jirsan.

W wnętrzu tuneli odnaleziono kości kilku osobników hieny pręgowanej oraz pozostawione przez nie koprolity (skamieniałe odchody). Odkryto także duży zasób kości osła, co wskazuje na to, że były one od tysięcy lat ważną częścią inwentarza w tym regionie.

Hieny te są znane z tego, że przenoszą swoją zdobycz do swoich legowisk, by je skonsumować lub dać swoim młodym. Mogły być także gromadzone jako zapasy na trudniejsze czasy. Zwierzęta te za sprawą zebranego przez siebie "kościanego archiwum" mogą pomóc naukowcom w analizach ewolucji poszczególnych gatunków zwierząt.

Co ciekawe podczas prac badawczych w jaskini słyszano odgłosy warczenia dochodzące z głębi tuneli, co wskazuje, że hieny nadal mają tam swój dom.

Tego typu miejsca mają bardzo duży potencjał do dostarczania danych paleoekologicznych i prehistorycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o regiony suche i półsuche.