Na samym początku warto wyjaśnić, czym są nanocząstki. W największym skrócie to najmniejsza z możliwych cząstka materii, której średnica wynosi od 1 do 100 nanometrów. Dzięki zaawansowanej technologii można stworzyć nanocząstki, które składają się najwyżej z kilkuset atomów. Nie widać ich gołym okiem, ale mają one zadziwiające właściwości. Jedna z nich może okazać się decydująca do przyspieszenia przesyłania danych w sieci internetowej.

Wielkość nanocząstek w porównaniu do innych materiałów:



Atom: 0,1 nm

Nanocząstka: 1 do 100 nm

Pyłki PM2.5 w powietrzu: 100 do 2 500 nm

Grubość papieru: 100.000 nm

Choć trudno w to uwierzyć, ale właściwości materiału zmieniają się w miarę zbliżania się ich wielkości do skali atomowej. To oznacza, że np. nanocząstki miedzi mają zupełnie inne cechy niż znana nam wszystkim miedź, gdyż zaczynają być... twarde i wytrzymałe. Przed fizykami wraz z nadejściem nanocząstek otworzył się zupełnie nowy, nieznany świat.



Zdjęcie Nanocząsteczka to niewielka cząstka o wielkości od 1 do 100 nanometrów, której nie widać gołym okiem. / 123RF/PICSEL

Naukowcy z Australian National University (ANU) zaczęli przy pomocy nanocząstek manipulować światłem. Maleńkie szklane szkiełka pokryli nanocząsteczkami, z których każda miała kształt cylindra. Ich wielkość była tak mała, że 12 tysięcy nanocząstek mogło się zmieścić w przekroju ludzkiego włosa!



Cylindry zostały wykonane z dwóch warstw krzemu i azotku krzemu. Każda warstwa w zupełnie inny sposób reagowała na światło i można było nim manipulować. Okazało się, że to umożliwia wykonanie z nanomateriałów odpowiedników tranzystorów. Naukowcy są przekonani, że za chwilę znane nam komputery przejdą do historii, gdyż nadchodzi era miniaturyzacji, jaka nie śniła się futurologom.

Zdjęcie Fizyk Sergey Kruk z australijskiego Uniwersytetu jest pewien, że nanomateriały zastąpią współczesne układy scalone /zdjęcie: ANU / domena publiczna

Nanocząstki przyspieszą internet milion razy

Kolejnym odkryciem było to, że nanocząstki można zastosować w komputerach kwantowych. Zamiast setek mikroprocesorów wystarczy jedna szklana płytka, która będzie pokryta nanocząsteczkami o różnych właściwościach, które będą wypełniały wszystkie zadania układu scalonego.

Superkomputer na płytce wielkości ludzkiego paznokcia? Dzięki nanotechnologii to nie science-fiction, ale niedaleka przyszłość.