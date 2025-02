Narodziny gwiazdy jak ze Star Trek. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w akcji.

Protogwiazda HH 30 jest otoczona materią gazu i pyłu, która zasila jej powstawanie. Obiekt już wcześniej był obserwowany z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Jednak nie oferuje on tak dużych możliwości jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. To drugie obserwatorium jest w stanie rejestrować obrazy w podczerwieni, co pozwala na dostrzeżenie szczegółów, które w świetle widzialnym przykrywają warstwy gazu i pyłu.