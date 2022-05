Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), blisko 4% światowej populacji i 30% żołnierzy cierpi z powodu zespołu stresu pourazowego. Duża część z nich w ogóle nie otrzymuje pomocy, a inni nie reagują na dostępne terapie, dlatego tak ważne jest szukanie nowych możliwości leczenia.



Część naukowców szansy upatruje tu w tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT), czyli specjalnych komorach hiperbarycznych, w których ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, a powietrze jest bogate w tlen. Takie warunki pozwalają na zwiększoną zdolność jego przenikania przez tkanki i dostarczenie go do komórek, do których normalnie nie ma szans się przedostać.



Czy PTSD jest podatne na tlenoterapię hiperbaryczną?

Jej skuteczność została już udowodniona w przypadku wielu innych schorzeń (a w ramach przygotowań do trudnych startów korzystają z niej również sportowcy), dlatego naukowcy z Izraela postanowili przetestować jej możliwości również w zakresie PTSD, zapraszając do udziału w badaniach 35 weteranów Sił Obronnych Izraela, który cierpieli z powodu zespołu stresu pourazowego opornego zarówno na leki, jak i psychoterapię.



Zdjęcie Komora hiperbaryczna to urządzenie, które nasyca organizm znaczną ilością tlenu / 123RF/PICSEL

Weterani zostali podzieleni na dwie grupy, z czego jedna korzystała z tlenoterapii, a druga była kontrolna. Po 60 sesjach w komorze hiperbarycznej naukowcy zaobserwowali poprawę we wszystkich objawach zespołu stresu pourazowego, w tym nadpobudliwości, wycofaniu i depresji.



Co więcej, u badanych weteranów można było zauważyć zarówno funkcjonalną, jak i strukturalną poprawę w zakresie niegojących się urazów mózgu, które charakteryzują PTSD.

Te ostatnie są tu szczególnie ważne, bo jak zauważają naukowcy, dopiero od niedawna wiadomo, że oporne na leczenie PTSD jest powodowane przez biologiczne rany w tkance mózgowej, które uniemożliwiają właściwą reakcję na leki i psychoterapię. Tlenoterapia hiperbaryczna to jedna z niewielu możliwości, żeby sprowokować mechanizmy naprawcze w tych regionach, które są w stanie przywrócić ich normalne funkcjonowanie.