Eksperymenty na myszach zakończone pełnym sukcesem

A mówiąc konkretniej, badacze wykorzystali tzw. przeprogramowanie komórkowe do przekształcenia zmian fibrotycznych z powrotem w zdrową tkankę serca - technika ta była wcześniej badana nie tylko pod kątem wysiłków związanych z naprawą serca, ale także przywracania funkcji motorycznych u ofiar udaru mózgu czy gojenia się ran.

Co prawda dorosłe komórki fibroblastów okazały się odporne na przeprogramowanie i wykorzystanie instrukcji RNA do transformacji, co nie miało miejsca w przypadku młodych fibroblastów, a wszystko za sprawą czujnika tlenu znanego jako Epas1, więc naukowcy musieli obejść te "zabezpieczenia".

Kiedy zahamowali jego aktywność, udało się odwrócić proces starzenia się fibroblastów, sprawiając, że były one przekonane, że są młode, co z kolei umożliwiło przekształcenie fibroblastów w zdrowy mięsień sercowy. Badania na myszach po zawale okazały się ogromnym sukcesem, więc naukowcy z nadzieją patrzą w przyszłość:

Byliśmy w stanie przywrócić prawie całą funkcję serca, która została utracona po zawale serca, poprzez odwrócenie procesu starzenia się fibroblastów w sercu komentują autorzy.