W pobliżu Warszawy powstanie symulator reaktora jądrowego , a dokładnie Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej (ECKKEJ). Na razie nie wiadomo, gdzie będzie wybudowany, brane są pod uwagę trzy lokalizacje. Wybór miejsca ma jednak nastąpić jeszcze w tym roku. Ośrodek ma szkolić przyszłych inżynierów jądrowych oraz być swego rodzaju centrum informacyjno-edukacyjnym w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

Jeżeli chodzi o lokalizację, na dzisiaj wiemy, że będzie to w pobliżu Warszawy. Na chwilę obecną brane są trzy lokalizacje. Wybór ostatecznej lokalizacji nastąpić najpóźniej do końca tego roku. przekazał PAP pełnomocnik szefa MEiN ds. kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie transformacji energetycznej Grzegorz Szymoniuk. Działkę ma zapewnić Sieć Łukasiewicz

To ma być pierwszy taki symulator reaktora SMR w skali 1:1 w Europie. Będzie tu niemal wszystko, łącznie z komorą chłodzenia i panelami sterowniczymi. Jedyne, czego tu nie będzie to materiał radioaktywny. SMR to skrót od Small Modular Reactors oznaczającego małe reaktory modułowe, których moc nie przekracza 300 MW. Dla porównania moc "tradycyjnych" reaktorów mieści się w zakresie 600-1500 MW. Mimo niższej mocy, ich budowa może być tańsza i bardziej efektywna ekonomicznie niż reaktorów o wyższej mocy. Ich wielkość daje większą elastyczność pod względem lokalizacji, czy dostosowania do uwarunkować ochrony środowiska.

W jakim celu powstaje symulator?

Symulator ma być centrum szkoleniowym, gdzie będą szkoleni przyszli inżynierowie. Edukacja ma się odbywać w porozumieniu z uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Politechniką Krakowską, Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Warszawskim i Siecią Badawczą Łukasiewicz. W związku z pełnieniem funkcji szkoleniowej, oprócz niezbędnego sprzętu do szkolenia w reaktorze będą również zlokalizowane sale wykładowe i część edukacyjna.

Szkolenie przyszłych inżynierów jest niezbędne w związku z budową pierwszego SMR-a w Polsce przewidywaną na lata 2029-2030. Symulator ma rozpocząć pracę w 2027 roku. Za realizację odpowiada spółka Orlen Synthos Green Energy, która ma wybudować minimum jeden blok w technologii BWRX-300. Ta technologia posiada systemy bezpieczeństwa pasywnego, czyli mechanizmy, które samoistnie inicjują procedury chłodzenia reaktora. Eliminuje to potrzebę obsługi przez człowieka przez okres siedmiu dni. Polski obiekt będzie drugim na świecie, pierwszy reaktor w tej technologii powstaje w Kanadzie.