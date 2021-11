WHO: W 2022 r. może zabraknąć strzykawek do szczepionek

Niedobory w zapasach strzykawek to wynik globalnej kampanii szczepień przeciwko COVID-19, podczas której zużyto miliardy strzykawek więcej niż normalnie. To mocno nadszarpnęło światowe zapasy, bo i produkcja nowych partii wcale nie zwiększyła się lawinowo.

- Istnieje realna obawa, że możemy mieć niedobór strzykawek do immunizacji, co z kolei doprowadziłoby do poważnych problemów, takich jak spowolnienie wysiłków związanych z immunizacją. W zależności od tego, jak idzie przyjmowanie szczepionek, może to być deficyt rzędu 1-2 miliardów strzykawek - powiedziała Lisa Hedman, starszy doradca WHO ds. dostępu leków i produktów zdrowotnych.



Według ogólnych danych, na świecie podano już ponad 7,25 mld dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To prawie dwa razy więcej niż liczba rutynowych szczepień ochronnych wykonywanych co roku, a więc i dwa razy więcej niż liczba dostępnych strzykawek.



Jednym z poważnych skutków niedoboru strzykawek mogą być opóźnienia w rutynowych szczepieniach, co może odcisnąć piętno na zdrowiu publicznym "na wiele lat". Sytuacja ta może również doprowadzić do niebezpiecznej praktyki ponownego użycia strzykawek i igieł, zwłaszcza w biedniejszych rejonach świata.



Lisa Hedman zaapelowała do krajów o planowanie zapotrzebowania na strzykawki z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć gromadzenia zapasów i panicznego kupowania.

Nie ma jeszcze żadnych odgórnych planów, które pomogłyby zaradzić kryzysowi związanemu z dostępnością strzykawek. Atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje się opracowanie bezigłowego systemu aplikacji szczepionek - powstały już stosowne prototypy, ale jesteśmy daleko od komercjalizacji tej technologii.