Urządzenia prowadzą bowiem pomiary i przesyłają raporty w czasie rzeczywistym. Na podstawie zbieranych informacji decydują, gdzie przeprowadzić kolejne testy. Roboty są lekkie, co ułatwia ich transport i obsługę. Są zaprogramowane tak, aby podczas przemierzania wód Oceanu Arktycznego unikać kolizji między sobą. Pomiary prowadzą do głębokości ok. 50 metrów. Czego dokładnie szukają?

AUV śledzą fitoplankton w Oceanie Arktycznym. Jego zakwity stanowią podstawę ekosystemów morskich, a niewiele o nim wiemy. Badacze chcą zrozumieć, co się dzieje podczas zakwitu, jak fitoplankton wpływa na środowisko, w jaki sposób dochodzi do jego zakwitów w tak skrajnych warunkach, które panują w Arktyce i co może nam to powiedzieć o życiu w takich miejscach i ogółem. Wiosna to idealny czas na prowadzenie takich badań, bo gdy wydłużają się dni, a do tego rosną temperatury, dochodzi do gwałtownego wzrostu populacji fitoplanktonu.