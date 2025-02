Istnieją jednak organizacje, które chcą stworzyć warunki do długotrwałego zamieszkiwania w głębinach, otwierając tym samym nową erę eksploracji oceanów. Taki zamysł ma właśnie firma DEEP, która dąży do przygotowania całych siedlisk pod powierzchnią wody.

W założeniu nie chodzi więc o turystykę, a o stworzenie bazy podwodnej, w której ludzie będą mogli żyć, by poszerzyć swoją wiedzę na temat mniej znanych, bo znajdujących się pod wodą obszarów. "The Guardian" podaje jednak, że z czasem każdy, kto będzie dysponował odpowiednimi funduszami, będzie mógł skorzystać z takiej podwodnej jednostki.

Jednocześnie dyrektor operacyjny DEEP Mike Shackleford powiedział "The Guardian", że " Celem jest umożliwienie życia w oceanie, na zawsze. Chodzi o posiadanie stałych ludzkich osad we wszystkich oceanach na całym świecie ".

DEEP celuje w tworzenie nowych łodzi podwodnych, sieci dostosowanych do życia baz, ulokowanych w głębinach. Sentinel może zostać zanurzony na głębokość 200 m. Firma współpracuje już z agencją akredytacyjną Det Norske Veritas (DNV), która specjalizuje się w klasyfikacji jednostek pływających. Wszystko po to, aby zagwarantować, że urządzenia i konstrukcje DEEP są rygorystycznie sprawdzane i zgodne z ustalonymi odgórnie przepisami bezpieczeństwa.

- Na piętrze znajduje się kuchnia i obszar, który można zaadaptować do badań naukowych. Sypialnie są przestronne i znajduje się w nich w pełni wyposażona łazienka z bieżącą wodą i spłukiwaną toaletą. Całość zbudowana jest z rodzaju stali specjalnie opracowanej, aby wytrzymać ciśnienie na głębokości 200 metrów - podaje "The Guardian".

Czy wkrótce DEEP zrealizuje zamysł utworzenia stałych podmorskich kolonii w oceanach świata? Można być blisko tematu i śledzić zmagania firmy, dołączając do zespołu - otwarta jest bowiem rekrutacja na kilka stanowisk. Jeśli zaś założenie uda się doprowadzić do końca, oznaczać to będzie nową erę eksploracji. Czy faktycznie przyniesie ona "korzyści całej ludzkości i planecie", jak zarzekają się przedsiębiorcy - to pokaże czas.