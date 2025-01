W obliczu zalewających nas informacji o coraz to najróżniejszych zagrożeniach dla świata, wśród wielu ludzi wzrasta chęć przygotowywania się na najgorsze. Wzrasta naturalnie także wśród najbogatszych, którzy mają najwięcej możliwości na takie przygotowania. Teraz do wyboru mają mieć specjalne bunkry, które ma nie tylko mają ich ochronić przed zagładą, lecz także nie wyrywać z przyjemności bogatego życia .

Mowa o projekcie Aerie, tworzony jest przez amerykańską firmę SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments). Prezes firmy Al Corbi zapowiedział w mediach, że Aerie będzie czymś, co wyniesie na wyżyny bezpieczeństwo dla najbogatszych .

W założeniu ma to być sieć niezwykle luksusowych schronów, z których korzystać będzie mogła garstka osób, która wykupi specjalne członkostwo. Pierwszy ze schronów ma powstać nieopodal Waszyngtonu. Latem 2026 roku ma mieć miejsce oficjalne otwarcie pierwszych obiektów, w których będzie można "przetestować" niektóre rozwiązania . Koszt za jedno miejsce? 20 milionów dolarów. I być może to nie jest nawet najdroższa opcja

Jak podaje Forbes firma w ramach projektu Aerie chce stworzyć schrony w 50 miastach Stanów Zjednoczonych i 1000 powiązanych lokalizacji na świecie. Al Corbi w rozmowie dla portalu Realtor.com stwierdził, że wybór Waszyngtonu jako miejsce pierwszego schronu jest podyktowane priorytetem SAFE kierowania oferty tylko do najbogatszych, którzy "chcą zabezpieczyć swoją przyszłość i długowieczność" . Według niego to właśnie tam znajduje się największe stężenie najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych.

SAFE do budowy schronów chce wykorzystać swoje doświadczenie. Firma specjalizuje się w tworzeniu schronów z prawdziwymi luksusami i ekstrawaganckimi rozrywkami. Chociażby wcześniej zaprojektowali podziemny schron z… torem rodem z Formuły 1 .

Ci, którzy wykupią bilet do Aerie mają mieć możliwość dostosowania swoich bunkrów do własnych potrzeb. Oczywiście zarząd SAFE zapewnia liczne udogodnienia jak baseny, centra rozrywki czy specjalne punkty medyczne. Te ostatnie wydają się priorytetem dla właścicieli firmy. Okazuje się, że mają być obsługiwane przez AI, które ma też łączyć ich z lekarzami dostępnymi całą dobę, wspieranymi przez zrobotyzowane kliniki. Sugeruje to, że w bunkrach Aerie będzie wyspecjalizowana kadra specjalistów różnych dziedzin.