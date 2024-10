Skamieniałości sześciu niemal kompletnych jaj odkryto w 2021 roku na placu budowy w miejscowości Meilin w prowincji Jiangxi we wschodnich Chinach. Badania nad tym znaleziskiem trwały trzy lata i zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Historical Biology. W skład zespołu badawczego wchodzili naukowcy z Instytutu Geologicznego Jiangxi, Uniwersytetu Geonauk w Wuhan oraz Instytutu Paleontologii i Paleoantropologii Kręgowców Chińskiej Akademii Nauk.

Znalezisko opisane we wspomnianej pracy naukowej jest doprawdy rekordowe, gdyż najbardziej kompletne jajo znalezione na miejscu ma zaledwie 29 mm długości - to o wiele mniej niż poprzednie najmniejsze znane jajo dinozaura, który mierzyło 45,5 mm i również zostało odkryte w Chinach - w prowincji Zhejiang.

Jaja należały do gatunku spokrewnionego z tyranozaurami

Naukowcy zbadali skamieniałe jaja za pomocą nowoczesnych technologii, użyli m.in. mikroskopu skaningowego oraz dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych. Dzięki temu udało im się ustalić, że jaja te prawdopodobnie należały do nieptasich teropodów - grupy drapieżnych dinozaurów, która obejmuje między innymi słynne tyranozaury i zostały złożone w okresie późnej kredy, czyli około 80 milionów lat temu.

Lou Fasheng z Instytutu Geologicznego Jiangxi, wyjaśnił, że analiza morfologii oraz mikrostruktury skorup jaj dostarcza cennych wskazówek na temat dinozaurów, które je złożyły. Pozwoli to w przyszłości m.in. na rekonstrukcję ich wyglądu, ale daje także lepszy pogląd na procesy ewolucyjne sprzed dziesiątek milionów lat.

Gniazdo, w którym znaleziono jaja zostanie odtworzone

Badacze planują teraz odtworzyć skamieniałe gniazdo, w którym znaleziono jaja. Dzięki temu mają nadzieję lepiej zrozumieć jakim cudem jaja przetrwały niemal nienaruszone przez dziesiątki milionów lat oraz w jaki sposób dinozaury je składały. Może to pomóc w opracowaniu metodologii ułatwiającej odnajdywanie podobnych gniazd w przyszłości.

Fasheng podkreślił, że celem dalszych badań jest także dokładne określenie, do jakiego gatunku należały te jaja oraz jaką rolę odegrały te dinozaury w ewolucji nieptasich teropodów. Odkrycie to otwiera drzwi do nowych badań nad biologią dinozaurów, a także dostarcza wskazówek dotyczących warunków środowiskowych, w jakich żyły te zwierzęta.

