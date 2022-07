Według prognoz IMGW w najbliższych dniach czeka nas kolejna fala upałów. Temperatura ma miejscami osiągać nawet 36 st. C.



Choć wartości przekraczających 38 st. C zanotowanych w czerwcu nie będzie można pobić, to i tak są to temperatury, które niekorzystnie na nas wpływają.

Ostatnie rekordy temperatury na świecie

Czerwiec przyniósł nam wyjątkowo wysokie temperatury. W Polsce, w Radzyniu, odnotowano wartości przekraczające 38 st. C. W Japońskim mieście Isesaki temperatura przekroczyła 40 st. C, a w kilku chińskich miastach w prowincji Hebei osiągnęła lub przekroczyła 44 st. C Rekordy padały również w Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Niemczech, Austrii i innych europejskich krajach.

Skąd te upały w najbliższych dniach?

W weekend, kiedy obserwowaliśmy niższe temperatury, wyż Jurgen stacjonował u naszych zachodnich sąsiadów.



Widoczna zmiana aury związana jest z wkroczeniem tego wyżu do naszego kraju. W nadchodzących dniach będzie mniej chmur a więcej słońca. Chłodne powietrze polarne morskie zostanie wyparte przez ciepłe masy powietrza z zachodu.

Niekorzystne zjawisko coraz częściej

Niestety, pojawiające się wysokie wartości temperatury, mała ilość opadów mogą przyczynić się do częstszego pojawiania się bardzo niekorzystnego zjawiska, jakim jest smog fotochemiczny (smog typu Los Angeles).

Smog fotochemiczny jest charakterystyczny dla miast strefy podzwrotnikowej. Jako pierwsze na dużą skalę, z problemem zaczęło się zmagać właśnie miasto Los Angeles, stąd nazwa zjawiska.

Jak powstaje smog fotochemiczny i czy występuje w Polsce?

Optymalne warunki do powstania smogu typu Los Angeles to temperatura powyżej 28-30 st. C, duże nasłonecznienie, słaby wiatr lub jego brak oraz wilgotność względna poniżej 70%.



Zdjęcie Przykład smogu fotochemicznego w Meksyku / Wikipedia

W takich warunkach spaliny samochodowe zawierające tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory wchodzą w reakcje ze światłem słonecznym i powstaje trujący ozon. Jego stężenie może osiągnąć niebezpiecznie wysokie wartości.

Wyższe stężenia ozonu w okresie letnim obserwuje się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Wpływ smogu na zdrowie

Smog fotochemiczny przyczynić się do trudności w oddychaniu, przyspieszeniu tętna, wzrostu ciśnienia tętniczego czy nawet obrzęku płuc, który może doprowadzić do zgonu.

Niestety jego częstsze pojawianie się może doprowadzić do tego, że przez cały rok będziemy mieli bardzo złą jakość powietrza.