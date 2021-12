Kontrowersje wybuchły podczas Festiwalu Wielbłądów imienia króla Abdulaziza odbywającego się w Arabii Saudyjskiej. Hodowcy z całego świata rywalizowali o nagrody pieniężne wynoszące w przeliczeniu około 270 milionów złotych.

Sędziowie oceniali zwierzęta na podstawie między innymi kształtów głowy, szyi, garbów, postawy ciała, koloru i jakości sierści czy dodatkowych elementów ubioru. Zabroniono stosowania wszelkich sztuczek kosmetycznych czy wspomagania osobników medycyną estetyczną.

Mimo zakazów już w trakcie pierwszych dni imprezy wykryto u kilkudziesięciu wielbłądów nieprzepisowe zabiegi. Wśród nich można wyróżnić: stosowanie hormonu wzrostu w celu zwiększenia masy mięśniowe, ostrzykiwanie twarzy botoksem, operacyjne zmniejszanie uszu czy "pompowanie" garbów.

W regionie odbywa się wiele podobnych konkursów, w związku z czym nietrudno policzyć, jak wielkie pieniądze można na tym zarobić. Aby wszystko przebiegało sprawiedliwie organizatorzy stosują przeróżne sposoby wykrywania oszustw, jednak - jak widać - niektórzy dalej próbują je obejść.

W tym roku na manipulujących hodowców nałożono kary wynoszące w przeliczeniu około 100 tysięcy złotych. Nie wiadomo, czy będzie to jakimś bodźcem do zaprzestania praktyk, gdyż w poprzednich latach - niestety - odnotowywano podobne przypadki. Jest to tym bardziej przykre, gdyż najbardziej cierpią na tym, nie właściciele, a same zwierzęta.