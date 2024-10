Co napisał dziennikarz?

Wow. Jest 2024 rok, a ja właśnie musiałem czołgać się po podłodze samolotu PLL LOT, żeby dostać się do toalety podczas lotu powrotnego z Warszawy, ponieważ „nie mamy wózków inwalidzkich na pokładzie. Taka jest polityka linii lotniczych”. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz chodzić, to jest to po prostu dyskryminacja. Frank Gardner

Autor wpisu dodał, że obsługa lotu i tak była bardzo pomocna i przepraszała za tę sytuację - to nie ich wina, jak sam przyznał. Wynika to z polityki przewoźnika, a on sam nie zamierza już więcej korzystać z usług LOT.

LOT odpowiada na wpis

Postanowiłem zwrócić się do polskiego przewoźnika z prośbą o komentarz. Czy taka sytuacja to jednorazowy przypadek, przykra pomyłka, czy może faktycznie na pokładach polskich linii nie znajdziemy wózków umożliwiających transport osób niepełnosprawnych? I tak, i nie - to zależy.

Obecnie wózki inwalidzkie dostępne są na pokładach samolotów dalekodystansowych typu Boeing 787 Dreamliner. Rozumiemy, jak ważna jest dostępność i w chwili obecnej aktywnie testujemy rozwiązania, aby wkrótce wyposażyć również samoloty krótkodystansowe w wózki inwalidzkie służące do przemieszczania się po pokładzie. Zgodnie z informacjami na naszej stronie internetowej, na lotach długodystansowych zapewniamy wózki inwalidzkie, które pomagają pasażerom poruszać się po kabinie. Dodatkowo, nasz personel naziemny zawsze jest gotowy do pomocy pasażerom od odprawy do wejścia na pokład oraz od samolotu do strefy odbioru bagażu. Biuro prasowe PLL LOT dla geekweek.pl

Oznacza to, że pokładowe wózki są dostępne jedynie na dłuższych trasach, na których operują szerokokadłubowe Dreamlinery. W przypadku tras krajowych i krótszych międzynarodowych (jak te z Warszawy na Wyspy Brytyjskie), takich wózków nie znajdziemy.

Jest nam bardzo przykro z powodu doświadczeń, jakie pan Frank Gardner napotkał podczas swojego ostatniego lotu z nami. Bardzo przepraszamy za dyskomfort spowodowany brakiem wózka inwalidzkiego na pokładzie [...]. Głęboko żałujemy niedogodności, jakich doświadczył pan Gardner, i szczerze przepraszamy za spowodowany stres. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pasażerom komfortową i godną podróż. Biuro prasowe PLL LOT dla geekweek.pl

Niepełnosprawny w samolocie

Obecnie na stronie PLL LOT znajdziemy specjalną sekcję poświęconą asyście podczas podróży. Istnieje możliwość rezerwacji asysty, która pomoże przed wejściem na pokład, umożliwi zajęcie miejsca, czy też pomoże pasażerowi opuścić samolot. Dostępne są 3 rodzaj asyst:

WCHR - asysta na lotnisku przy pokonywaniu długich dystansów

- asysta na lotnisku przy pokonywaniu długich dystansów WCHS - jak wyżej i Asysta przy wchodzeniu/wychodzeniu z samolotu (w przypadku braku rękawa), skorzystanie ze sprzętu specjalistycznego (np. winda)

- jak wyżej i Asysta przy wchodzeniu/wychodzeniu z samolotu (w przypadku braku rękawa), skorzystanie ze sprzętu specjalistycznego (np. winda) WCHC - obie poprzednie asysty i pomoc przy dotarciu od drzwi samolotu do miejsca siedzącego na pokładzie

Możliwe jest zabranie własnego wózka lub narzędzi ułatwiających przemieszczanie. Każdy pasażer może wziąć ze sobą do dwóch sztuk takiego sprzętu. Przed odlotem należy poinformować przewoźnika o rozmiarach wózka, aby personel przygotował przestrzeń w luku bagażowym samolotu.