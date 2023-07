Spis treści: 01 Bagaż podręczny - niewielki towarzysz podróży

02 Czego nie pakować do bagażu podręcznego?

03 Napoje w samolocie. Czy idzie nowe?

Bagaż podręczny - niewielki towarzysz podróży

Niewielki plecak lub torba, czyli bagaż podręczny to wierny towarzysz naszych podróży. Dla wielu często stanowi jedyny ekwipunek, który zabierają ze sobą na wyprawę. Taki stan rzeczy jest pokłosiem ograniczeń wprowadzonych przez tanie linie lotnicze, m.in. Wizzair czy Ryanair. W zamian za tani bilet na samolot pasażerowie mogą zabrać ze sobą jedynie niewielki plecak. Dodatkowa walizka wiąże się natomiast z dopłatą.

Stąd też popularność poradników dotyczących tego, jak spakować bagaż podręczny. To swego rodzaju sztuka organizacji. Dzięki niej możemy zmieścić sporo ubrań i przydatnych gadżetów w relatywnie niewielkiej przestrzeni. Wszystko po to, aby plecak lub torba spełniały rygorystyczne wymogi przewoźnika. Warto jednak pamiętać, że do takiego bagażu nie możemy wsadzić wszystkiego.

Czego nie pakować do bagażu podręcznego?

Lista rzeczy zakazanych w samolocie jest dość długa. Chociaż większość wyszczególnionych przedmiotów brzmi dość oczywiście, to niektóre niekoniecznie. Oznacza to, że w razie naszej pomyłki zostaniemy ich pozbawieni podczas kontroli bezpieczeństwa. Nie ma znaczenia, czy lecimy samolotem linii Ryanair, Wizzair, LOT czy Lufthansa - ograniczenia przewozu w bagażu podręcznym dotyczą wszystkich jednakowo.

Tego nie pakuj do bagażu podręcznego:

Napoje w pojemnikach powyżej 100 ml

Wszelkiego rodzaju broń (w tym palna, gazowa, ostra)

(w tym palna, gazowa, ostra) Przedmioty sportowe , jak kije baseballowe, łyżwy

, jak kije baseballowe, łyżwy Substancje chemiczne wykorzystywane do np. obezwładniania

wykorzystywane do np. obezwładniania Środki przymusu bezpośredniego

Środki samoobrony (pałki teleskopowe, noże, gaz pieprzowy, gaz łzawiący)

(pałki teleskopowe, noże, gaz pieprzowy, gaz łzawiący) Substancje łatwopalne

Pirotechnika

Toksyny

Leki w dużych ilościach zakazane w miejscu docelowym

Substancje psychoaktywne

Atrapy broni (nawet w formie zabawkowej)

Większość z wymienionych przedmiotów to sprawa oczywista, jednak nie bez powodu wspomina się o takich ograniczeniach również w czasie samej kontroli bezpieczeństwa. Jak widać, co jakiś czas ktoś stwierdza, że dobrym pomysłem byloby zabranie któregoś z elementów powyższej listy do samolotu. Na szczęście, głownie dotyczy to płynów, jak woda czy soki. Właśnie, co z napojami w samolocie?

Napoje w samolocie. Czy idzie nowe?

Obecnie na większości lotnisk na świecie panuje konsensus dotyczący przewozu napojów w samolotach. Wynika on z kwestii bezpieczeństwa i pozwala pasażerom na przewóz maksymalnie 1 litra płynów, z czego pojedyńczy pojemnik może mieć pojemność do 100 ml. To niewiele i automatycznie dyskwalifikuje wszelkiej maści butelki z wodą i nie tylko. To jednak powoli się zmienia.



Wszystko za sprawą nowoczesnych skanerów, które w łatwiejszy i szybszy sposób przeprowadzają kontrolę bezpieczeństwa. Zostały zamontowane na kilku lotniskach w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Finlandii. Nowoczesne skanery na lotniskach sprawiają, że zniesione zostają dotychczasowe limity płynów. To duże udogodnienie dla pasażerów i pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce zawitają również do Polski.