Do połowy wieku przybędzie ponad 10 megamiast. Wyróżnia się jeden kontynent

Według nowego raportu Institute for Economics & Peace do 2050 roku około 70 proc. światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Dla porównania w 2020 roku było to 54 proc. Ten wzrost napędzany jest zarówno zwiększaniem się liczby ludności jak i postępującą urbanizacją.

Mapa udostępniona przez największy portal Statystyczny Statista pokazuje, że do 2050 roku przybędzie 14 nowych megamiast. Zlokalizowane są na czterech kontynentach, z czego wyraźnie dominuje Azja (8 megamiast), na drugim miejscu jest Afryka (4 megamiasta). Europa i Ameryka Północna wzbogacą się o jedno megamiasto.

Zdjęcie Do 2050 roku powstanie 14 nowych megamiast / statista.com / Twitter

Nowymi megamiastami do 2050 roku zostaną:

W Azji:



Bagdad (Irak)

Teheran (Iran)

Nankin (Chiny)

Chengdu (Chiny)

Ho Chi Minh City, Wietnam

Surat (Indie)

Pune (Indie)

Ahmedabad (Indie)

W Afryce:



Chartum (Sudan)

Dar es Salaam (Tanzania)

Nairobi (Kenia)

W Europie: Londyn

W Ameryce Północnej: Chicago

Ile megamiast jest na świecie?

Megamiasta to jedna z charakterystycznych form przestrzennej organizacji społeczeństw XXI w. i odnosi się do wielkiego ośrodka miejskiego liczącego ponad 10 milionów mieszkańców.

Całkowita liczba megamiast na świecie różni się w zależności od źródeł, natomiast według danych ONZ z 2018 roku na świecie łącznie były 33 megamiasta, z czego połowa zlokalizowana jest w Chinach i Indiach. Inne kraje, w których znajduje się więcej niż jedno megamiasto to: Brazylia, Japonia, Pakistan i Stany Zjednoczone.

Największymi megamiastami na świecie są obecnie:

Tokio, Japonia (37,4 mln)

Delhi, Indie (29,4 mln)

Szanghaj, Chiny (26,3 mln)

Sao Paulo, Brazylia (21,8 mln)

Mexico City, Meksyk (21,7 mln)

Kair, Egipt (20,5 mln)

Dakka, Bangladesz (20,3 mln)

Mumbaj (Bombaj), Indie (20,2 mln)

Pekin, Chiny (20,0 mln)

Osaka, Japonia (19,2 mln)

Megamiasta są kumulacją problemów

Gwałtowny rozrost miast, wzrost liczny mieszkańców to według niektórych badaczy katastrofa społeczna i urbanistyczna. Stanowią (przede wszystkim w biednych krajach) koncentrację głodu, bezdomności, przestępczości, problemów sanitarnych i społecznej alienacji. To również ogromny problem dla środowiska, nie tylko ze względu na zajmowanie większej powierzchni, ale też zużycie wody, jej zanieczyszczenie oraz duża ilość ścieków.

Koncentracja tak dużej liczby ludności na stosunkowo małej przestrzeni z pewnością będzie wymagało nowego podejścia m.in. architektów, urbanistów, przyrodników oraz inżynierów.