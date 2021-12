Jeśli marzyłeś kiedyś o tym, by zanurzyć się w olbrzymim zbiorniku wodnym wypełnionym popularną Coca-Colą, to trzeba przyznać, że masz dosyć dziwne pragnienia. Niemniej jednak istnieje w Brazylii pewne miejsce, które może cię po części zadowolić.

Mowa o Lagoa de Iriry, czyli unikalnej lagunie położonej w Rio das Ostras. Znajduje się ona około 160 kilometrów na północny-wschód od najbardziej znanego miasta w państwie - Rio de Janeiro - i ze względu na swój wyjątkowy kolor nazywa się ją również laguną Coca-Coli.

Co istotne, czerwonawo-brązowa barwa wody wcale nie jest konsekwencją jakichś spływających do zbiornika szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych, jakby mogło się wydawać. Wynika ona z wysokiej zawartości jodu oraz pigmentów pochodzących z lokalnych drzew, w związku z czym możemy bez żadnych obaw w niej popływać.

Formacja ma stosunkowo niewielkie wymiary nieprzekraczające nawet kilometra wzdłuż i wszerz. Dzięki małemu obszarowi woda w miarę szybko nagrzewa się, osiągając wysoką temperaturę. Dodatkowo średnia głębokość wynosi zaledwie półtora metra, więc nie musimy martwić się o żadne gwałtowne uskoki.

Brazylijska atrakcja turystyczna przyciąga wiele dzieci, które chcą wykąpać się w naturalnej Coca-Coli. Rodzice częściej podchodzą do tego sceptycznie i w związku z obawą wynikającą z nietypowego koloru wolą odpuścić pływanie w zatoce.

Co ciekawe, w Brazylii znajduje się także drugi zbiornik nazywany dokładnie tak samo - laguną Coca-Coli. Jego oficjalna nazwa to Lagoa Araraquara, a umiejscowiony jest on w stanie Rio Grande do Norte. Swoje identyczne określenie zawdzięcza również czerwonawo-brązowej barwie wody, która wynika dokładnie z tych samych czynników co w przypadku Lagoa de Iriry.