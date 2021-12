W północno-wschodniej części nowozelandzkiej Wyspy Południowej położone jest niewielkie miasteczko Kaikoura, w pobliżu którego możemy napotkać całe kolonie fok, a dokładniej rzecz ujmując kotików nowozelandzkich.

Niedaleko wspomnianego regionu znajduje się wodospad Ohau, czyli jedyna tego rodzaju formacja na świecie, która spełnia również funkcję placu zabaw dla małych foczek. Setki uroczych ssaków morskich spędza tam beztrosko całe miesiące, czyniąc to miejsce doprawdy niesamowitym.

Szczenięta mamy okazję zobaczyć głównie w miesiącach zimowych, czyli od czerwca do września. Uczą się one wtedy przeróżnych zachowań społecznych oraz przede wszystkim dobrze bawią. Co kilka dni młode kotiki opuszczają wodospad, by spotkać się nad wybrzeżem ze swoimi mamami, które uzupełnią ich zapasy energii solidną porcją mleka.

Głównymi wrogami nowozelandzkich fok są orki oraz rekiny, które z wiadomych przyczyn nie potrafią przedrzeć się przez płytkie wody prowadzące pod Ohau. Dzięki temu urocze ssaki morskie mogę w pełni bezpiecznie spędzać tam czas, nie obawiając się o żadne zagrożenia.

Około 15-metrowy wodospad umiejscowiony jest zaledwie 280 metrów od Oceanu Spokojnego i drogi położonej tuż przy nim. W związku z tym każdy turysta może bez większego wysiłku fizycznego odwiedzić to cudowne miejsce.

Jednak za nim się to uczyni, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Młode foki mogą zacząć same do nas podchodzić i wtedy należy za wszelką cenę powstrzymać się od próby ich przytulenia, zachowując bezpieczny dystans. Są to dzikie zwierzęta, które mogą nas ugryźć, gdy poczują się zagrożone.

Wiele osób, uważa pobyt przy Ohau za jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w całym życiu. Z pewnością można się w tym miejscu zakochać.