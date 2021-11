Foki od najmłodszych lat potrafią zmieniać ton głosu

Mateusz Zajega Nauka

Zmiana tonu głosu u dorosłych ssaków sama w sobie jest czymś wyjątkowym, jednak naukowcy odkryli, że małe foczki pospolite mają opanowaną tę sztukę już tydzień po narodzinach. Jest to zdecydowanie wcześniej niż początkowo zakładali badacze. Co interesujące, odkrycie to może pomóc w zrozumieniu tajników ludzkiej mowy.

Zdjęcie Foki już od najmłodszych lat, a nawet tygodni, potrafią zmieniać ton głosu / Maximilian Narr / Wikimedia