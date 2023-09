Jeżeli poradzimy sobie z otrzymaniem pozwolenia na wjazd i dotarciem do kraju, czeka nas kolejny problem. Chodzi o wysokie podatki, którymi są obciążani turyści. W ubiegłym roku postanowiono zwiększyć tzw. Sustainable Development Fee (opłata na rzecz zrównoważonego rozwoju) z 65 na 200 dolarów. Jak łatwo się domyślić, nie wpłynęło to pozytywnie na ruch turystyczny w kraju. Mała liczba odwiedzających zmusiła władze do ponownego przemyślenia swojej strategii.

Reklama

Teraz podatek turystyczny w Bhutanie został zmniejszony. Przybysze pragnący poznać ten ciekawy kraj będą musieli zapłacić nie 200, lecz 100 dolarów dziennie. To wręcz promocja, skoro cena spadła o połowę. Nadal mowa jednak o szalenie drogiej zabawie, skoro jest to podatek, a nie żaden pakiet, w którym otrzymujemy cokolwiek poza możliwością legalnego przebywania w danym miejscu.

Ekskluzywna turystyka dla bogatych

Obecna opłata nadal jest wysoka, a to za sprawą polityki turystycznej w Bhutanie. Kraj oczekuje, że będzie odwiedzany przez turystów wyższej klasy, gotowych do zapłacenia sporych pieniędzy za możliwość doświadczenia wyjątkowego miejsca na Ziemi, niekoniecznie skażonego współczesną globalizacją i z ciekawym środowiskiem naturalnym.

W rzeczywistości jednak, najwięcej turystów przybywa tam z Indii. Obywateli tego kraju obowiązują niższe opłaty ze względu na bliskie stosunki pomiędzy państwami. Można przyznać, że plan władz Bhutanu niekoniecznie działa tak, jak pierwotnie zakładano.

Zobacz też: Zakazana góra Bhutanu

Jak podał serwis fly4free.pl, od stycznia Bhutan odwiedziły 54 tysiące turystów, z czego aż 42 tysiące to obywatele Indii. Ich stawka podatku turystycznego wynosi 14,5 dolara amerykańskiego. To całkiem przyjemna kwota, jeżeli zestawi się ją z banknotem studolarowym.

Z czego słynie Bhutan?

Czytając informacje o wysokim podatku turystycznym w Bhutanie można kojarzyć kraj z kontrowersją i wręcz zniechęcić się do odwiedziń. A gdy pominiemy aspekt finansowy okazuje się, że azjatyckie państwo ma wiele do zaoferowania. Co by nie mówić, lata izolacyjnej polityki zostawiły po sobie ogromny dorobek kulturowy, który w skali świata jest niezwykłym unikatem.

Niezliczone buddyjskie świątynie, klasztory czy widoki zapierające dech w piersiach. Jest to swoista perełka, której środowisko naturalne dość mocno zżyło się z ludnością i nie straszy wyniszczonymi obszarami. Kultura i środowisko naturalne to oczko w głowie ludzi Bhutanu - wiele to mówi o tym, co czeka podróżnika przybywającego do tego miejsca.