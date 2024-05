Nie tylko Boeing. Beechcraft King Air B200 ląduje bez podwozia

To było podręcznikowe lądowanie awaryjne

Teraz z kolei bohaterem podobnego wydarzenia został Beechcraft King Air B200, który w wyniku awarii mechanicznej zmuszony został do lądowania bez podwozia na lotnisku Newcastle w australijskiej Nowej Południowej Walii. Jak informuje Nine News, pilot Peter Schott godzinami krążył wokół lotniska, by spalić paliwo, a następnie wykonał "podręcznikowe awaryjne lądowanie".



Samolot wystartował o 8:30 rano i miał wykonać 26-minutowy lot z Newcastle do Port Macquarie, ok. 400 kilometrów na północ od Sydney, ale ostatecznie spędził w powietrzu blisko 4 godziny. Wszystko dlatego, że kiedy pilot odkrył usterkę podwozia, zdecydował się pozostać na terenie lotniska i podjąć próbę lądowania, ale przy zbiornikach pełnych paliwa istnieje poważne ryzyko uszkodzenia jednostki podczas manewru, a nie zawsze możliwy jest awaryjny zrzut paliwa.