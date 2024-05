Sygnalista ujawnia: Świadomie dostarczaliśmy Boeingowi wadliwe części

Boeing wiedział, że dostaje wadliwe części

W ekskluzywnym wywiadzie dla brytyjskiego BBC i amerykańskiego CBS przyznał, że jego firma dostarczała Boeingowi wadliwe części i często znajdował "do 200 defektów w częściach przygotowywanych do wysyłki". Mężczyzna twierdzi, że kadłuby produkowane przez największego dostawcę Boeinga regularnie opuszczały fabrykę z poważnymi defektami, a jego samego nazywano "spowalniaczem" i próbowano nakłonić do mniej rygorystycznych kontroli, kiedy zwracał na to uwagę podczas swojej pracy w firmie w latach 2010-2022.

Znalazłem wiele brakujących elementów złącznych, wiele wygiętych części, a czasem nawet brakujące części (...) Chcieli tylko, aby produkt został wysłany. Nie skupiali się na konsekwencjach wysyłki złych kadłubów. Skupiali się po prostu na dotrzymaniu limitów, dotrzymaniu harmonogramu, dotrzymaniu budżetu... Jeśli liczby wyglądały dobrze, stan kadłubów nie miał tak naprawdę znaczenia mówi w wywiadzie.

Spirit AeroSystems oczywiście nie zgadza się z tymi zarzutami, ale biorąc pod uwagę przywoływany już audyt FAA i wytknięte w nim niedociągnięcia firmy, trudno oprzeć się wrażeniu, że coś może być na rzeczy. Boeing nie zdecydował się z kolei skomentować sprawy, ale wiadomo, że wcześniej zgodził się zapewnić wsparcie finansowe Spirit AeroSystems i prowadzi rozmowy w sprawie odkupienia swojej byłej spółki zależnej.

To wiele mówiące posunięcie, które wcale nie dziwi sygnalisty, bo jak dodaje Peredes (swoją drogą były technik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, więc z pewnością zna się na swojej pracy), obie firmy zdawały sobie sprawę ze skali problemu wad i był on omawiany na cotygodniowych spotkaniach inspektorów jakości. Podobnie zresztą jak szeregowi pracownicy, bo jak przekonuje, dopóki nie zaczął pracy w Spirit, nie spotkał wielu ludzi, którzy bali się latać, a potem wszystko się zmieniło:

(...) będąc w Spirit, spotkałem wielu ludzi, którzy bali się latać - bo widzieli, jak budują kadłuby podsumowuje.