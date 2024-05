Spis treści: 01 Polski LOT rozbudowuje flotę

02 Brazylijskie samoloty w Polsce

03 Współpraca nadal trwa

Polski LOT rozbudowuje flotę

Niedawno poinformowano o decyzji dotyczącej rozbudowy lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W ten sposób największe lotnisko w Polsce ma obsługiwać nawet 30 milionów pasażerów rocznie. Do inwestycji i rozbudowy przygotowuje się również narodowy przewoźnik. Jakiś czas temu informowaliśmy, że linie lotnicze LOT szykują się do zakupu nowych samolotów do swojej floty.

I nie chodzi tu o wspominane wielokrotnie Boeingi, na które zamówienie zostało już złożone. Na tapet wskoczył temat zakupu 3 maszyn innej firmy, która we flocie rodzimego przewoźnika zagościła już jakiś czas temu. Teraz wiemy o jakich konkretnie samolotach mowa i kiedy zjawią się na polskich lotniskach.

Brazylijskie samoloty w Polsce

Jak poinformował Michał Fijoł, prezes PLL LOT, do floty polskiego przewoźnika dołączą wkrótce 3 samoloty brazylijskiej firmy Embraer. Mowa o pasażerskich odrzutowcach najnowszej generacji, czyli samolotach z rodziny E-Jet E2. Nowe samoloty będą dostarczane na przestrzeni letnich miesięcy tego roku. Pierwszy z nich trafi na warszawskie Okęcie jeszcze w lipcu - kolejne natomiast do końca września.

Z satysfakcją ogłaszamy dziś nabycie trzech najnowocześniejszych samolotów Embraer E195-E2. To wzmocnienie naszej floty świadczy nie tylko o naszym rosnącym zaangażowaniu w zrównoważone lotnictwo, ale także jest przejawem naszego partnerstwa z Embraerem od czasu wprowadzenia pierwszego E-jeta w 2004 roku. Dzięki komfortowi podróżowania i wydajności Embraerów nowej generacji wzmocnimy naszą siatkę połączeń, przede wszystkim wprowadzając dodatkowe częstotliwości na wybranych kierunkach. Michał Fijoł, Prezes Zarządu PLL LOT

Samoloty, o których mowa to Embraer 195-E2. Model ten jest najnowocześniejszym w ofercie brazylijskiego producenta i świetnie sprawdza się na krótkich oraz średniodystansowych trasach. Maszyna posiada następujące parametry:

Rozpiętość skrzydeł 35,12 m

Długość 41,5 m

Wysokość 10,9 m

Prędkość przelotowa 876 km/h

Maksymalny zasięg 4815 km

Pojemność do 146 pasażerów

Współpraca nadal trwa

LOT otrzyma nowe samoloty na mocy umowy leasingowej z amerykańską firmą Azorra. Nie będą to pierwsze maszyny Embraera w polskiej flocie. Rodzimy przewoźnik jest jednym z największych użytkowników tych samolotów w Europie. Maszyny cieszą się dużą popularnością i świetnie sprawdzają się na niektórych trasach dostępnych w ofercie - np. w ramach połączeń krajowych, czy na niektórych trasach w ramach Europy.

LOT jest pionierem, który pierwszy wprowadził na rynek samoloty E-Jet i choć od tego czasu 90 linii lotniczych użytkowało te samoloty - pierwszy jest zawsze wyjątkowy. Wprowadzenie E2 do floty PLL LOT to ważny moment dla Embraera. Arjan Meijer, Prezes i Dyrektor Generalny Embraer Commercial Aviation

Ciekawe, czy nowe maszyny jedynie wesprą istniejące kierunki, czy otwarte zostaną nowe połączenia.