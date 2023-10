Nowe linie lotnicze w Polsce? Znany przewoźnik ma plany

Spis treści: 01 Pegasus ma plany dla Polski

Pegasus ma plany dla Polski

Linie lotnicze Pegasus poinformowały o chęci rozwinięcia projektu na terenie państw środkowej Europy. Chodzi o stworzenie nowych linii lotniczych, które obsługiwałyby nowe połączenia z takich krajów, jak m.in. Polska, Czechy czy Rumunia. Turecki przewoźnik jest już dostępny dla polskich pasażerów, jednak w tym wypadku mowa o nowej marce.

Chodzi o stworzenie nowego przewoźnika, który działałby oczywiście w ramach rodziny linii Pegasus. Byłoby to siostrzana spółka, która w swoją ofertą skupiałaby się na rozwoju połączeń w Europie Wschodniej. Jak przyznali przedstawiciele Pegasusa, firmie zależy na rozwoju swoich podmiotów właśnie w tym kierunku. Na takim ruchu zyskaliby na pewno pasażerowie z Polski.

Loty do Turcji? To możliwe

O jakich połączeniach mowa? Na ten temat brak na razie konkretnych informacji, choć łatwo się domyślić, że mowa głównie o Turcji. Rodzimy kraj linii lotniczych Pegasus ma do zaoferowania nie tylko atrakcyjne kurorty wakacyjne, ale również nowoczesne i świetnie rozbudowane lotniska. Wystarczy przypomnieć tylko, że największe lotnisko Europy znajduje się właśnie w Stambule.

Poza tym jest jeszcze duży ośrodek miejski Antalya czy kilka innych atrakcyjnych destynacji, jak choćby Izmir, Bodrum i nie tylko. To kierunki, które kojarzą nam się głównie z lotami czarterowymi i urlopem. Być może pojawi się oferta tras regularnych i na dodatek w niskokosztowym wariancie.

Polskie lotniska tylko czekają

To świetnie wieści, zwłaszcza dla tych, którzy chcą odwiedzić Turcję - lecz nie w ramach zorganizowanych wczasów. Możliwość samodzielnego wybrania się do tego miejsca to z pewnością cel wielu turystów. Do tej pory oferta z polskich lotnisk ograniczała się właśnie do połączeń czarterowych.

Czy Pegasus to zmieni i wprowadzi nową linię lotniczą z połączeniami regularnymi? Wiele na to wskazuje. Tak było w innych krajach, np. Azji centralnej. Pozostaje mieć nadzieje, że w naszym kraju również się to powiedzie.