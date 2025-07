Podczas startu i lądowania samolotu fotel musi być ustawiony w pozycji pionowej. Dla wielu osób to zwykła fanaberia. W rzeczywistości to standard bezpieczeństwa, który w sytuacjach kryzysowych może uratować niejedno życie. Wyjaśniamy, dlaczego jest tak ważny.

Zasada 90 sekund. O co chodzi?

Ustawienie fotela do pozycji pionowej jest ważne ze względu na zasadę 90 sekund. Zgodnie z przepisami Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) każdy samolot pasażerski, niezależnie od liczby osób, jaką przewozi, musi być możliwy do całkowitej ewakuacji w ciągu 90 sekund. Limit został ustanowiony w latach 60. XX wieku i pozostaje globalnym standardem w przemyśle lotniczym do dzisiaj.

Dlaczego 90 sekund? Bo w razie pożaru kabina może w tym czasie wypełnić się dymem do poziomu, który uniemożliwia orientację oraz oddychanie. W takiej sytuacji liczy się każda sekunda, a elementy, które mogą przeszkadzać, mogą kosztować czyjeś życie. Jedno blokujące przejście oparcie może zadziałać jak korek w butelce - spowolnić ludzi i stworzyć zator. A w sytuacji stresu, ograniczonej widoczności i paniki wszystko powinno działać szybko i przewidywalnie.

Testy ewakuacyjne, na których opierają się standardy bezpieczeństwa, są przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, często z udziałem sprawnych fizycznie ochotników. W prawdziwym życiu jednak linie lotnicze nie mogą przewidzieć składu pasażerów, a samolotami często podróżują osoby starsze, dzieci czy osoby z ograniczoną mobilnością. Z tego powodu jest tak duży nacisk na pionowe fotele, otwarte zasłony w okach czy schowane stoliki.

Pionowy fotel to większa szansa na przeżycie

Start oraz lądowanie samolotu to momenty, w których samolot znajduje się w fazach największego ryzyka. Można to zobaczyć na podstawie statystyk Boeinga i Airbusa, które mówią jasno - ponad 60 proc. wypadków lotniczych ma miejsce właśnie w tych dwóch fazach lotu. Podczas nagłego hamowania lub uderzenia, pionowy fotel działa jak zabezpieczenia. Stabilizuje ciało pasażera oraz zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń. Odchylony fotel może wyrzucić pasażera do przodu albo zgnieść osobę siedzącą z tyłu.

Należy również zwrócić uwagę na to, że fotele blokują się w pełni jedynie w pozycji pionowej. Niemal we wszystkich samolotach stosowany jest system Hydrolok, który został opracowany w 1947 roku. Działa on na zasadzie hydraulicznej blokady, a najlepszą ochronę zapewnia właśnie kiedy fotel ustawiony jest w pozycji pionowej. To technologia tak niezawodna, że przez dekady nie było potrzeby jej zmieniać.

Może się wydawać, że ustawienie fotela to po prostu niedogodność. Warto jednak pamiętać, że jest to aspekt, który może uratować komuś życie. Z tego powodu następnym razem, kiedy usłyszysz polecenie załogi, nie marudź, tylko je wykonaj. To nie kaprys, a sprawdzony, międzynarodowy standard.

Źródło: popsci.com, rd.com

